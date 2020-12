Daniel David, propus de Sorin Cimpeanu pentru a fi noul presedinte al Consiliului National al Rectorilor: "Am acceptat din doua motive"

Intr-o postare pe blogul personal, Daniel David anunta ca va ocupa functia pentru o perioada de sase luni, hotarandu-se ca functia sa fie ocupata, prin rotatie."Dupa discutii interne in Biroul CNR, s-a ajuns la concluzia ca ar trebui sa avem o presedintie rotativa, la fiecare sase luni, iar la propunerea presedintelui actual si cu votul majoritar al Biroului CNR, am fost desemnat sa incep eu.Sincer si direct spus, in ciuda faptului ca nu am avut un interes major pentru a ocupa pozitii de conducere in CNR (abia am preluat conducerea celei mai mari universitati a tarii, si asta in conditii de pandemie), am acceptat acum acest demers din urmatoarele doua motive", a anuntat Daniel David.Rectorul UBB a explicat care sunt cele doua motive pentru care a acceptat functia:(1) Sunt inca mahnit de lipsa de viziune politica in separarea recenta a invatamantului superior de activitatea de cercetare stiintifica (cercetare-dezvoltare-inovare/CDI), in doua ministere distincte (Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii).Asta ne poate costa mult ca tara, foarte mult! Nu mai reiau argumentele, cei interesati le pot gasi in multele interviuri recente pe care le-am dat pe aceasta tema. Din aceasta pozitie, impreuna cu colegii din CNR, voi incerca sa incurajez public acele politici care duc macar la o coordonare adecvata a celor doua activitati, din cele doua ministere diferite.(2) In legatura cu educatia (mai ales invatamantul superior) si cercetarea (CDI), cunosc bine atat angajamentele din programul de guverare, cat si cum trebuie acestea puse in practica (din experienta ca student/profesor in sistemele academice vestice). Multe angajamente sunt excelente pentru invatamantul superior si pentru CDI, fiind practic derivate din programele anuntate in campania electorala de catre PNL USR -PLUS/ UDMR Spre exemplu, pentru CDI (dar si invatamantul superior), Pactul Ad Astra, in care am fost si eu implicat, este asumat de toti partenerii de guvernare; sa-l vedem acum si implementat! Atentie insa, schimbarile majore nu trebuie percepute ca fiind impotriva oamenilor (cu atat mai mult sa fie impotriva lor!), ci oamenii, inclusiv sindicatele, trebuie sa fie parte a solutiilor; altfel orice modificare este temporara sau iluzorie.Impreuna cu colegii din CNR voi fi o voce publica care monitorizeaza sistematic si critic-constructiv implementarea angajamentelor din programul de guvernare in invatamantul superior si in activitatea de CDI. Inteleg prin asta (a) sa incurajam si sa sustinem demersurile bune din programul de guvernare, (b) sa facem sugestii dupa bune practici europene, acolo unde lucrurile sunt ambigue sau pot capata traiectorii diferite in acelasi angajament si (c) sa criticam nerealizarea angajamentelor si/sau unele angajamente mai putin fericite (dar aici revenind cu propunerea de variante cat mai constructive). Iar asta trebuie facut din ianuarie, cand se stabilesc multe lucruri, strategii, inclusiv bugetul!