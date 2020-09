Predare exclusiv online la majoritatea facultatilor de la Universitatea Babes-Bolyai. La ce facultati se va aplica modelul hibrid

Astfel, la Universitatea Babes-Bolyai se va studia:Facultatea de Matematica si Informatica - onlineFacultatea de Drept - onlineFacultatea de Litere - onlineFacultatea de Istorie si Filosofie - onlineFacultatea de Sociologie si Asistenta Sociala - onlineFacultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor - onlineFacultatea de Studii Europene - onlineFacultatea de business - onlineFacultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii - hibrid:Cursuri si seminarii online; Evenimente didactice si de cercetare onsite (cu participara voluntara).Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei - model online si hibrid:Online - Departamentele de Psihologie, Psihologie Clinica si Psihoterapie, Psihologie Aplicata, Stiinte ale Educatiei, Pedagogie Didactica Aplicata (cu exceptia practicii de specialitate care se va desfasura in regim hibrid), Didactica Stiintelor Exacte, Didactica Stiintelor Socio-Umane, Didactica in Limba Germana (cu exceptia unor materii care se vor desfasura in regim hibrid), DPPDHibrid - Departamentul de Psihopedagogie SpecialaFacultatea de Fizica - modelul hibrid 3:Intalniri fata in fata se vor organiza pentru urmatoarele activitati:* Studentii din anii terminali: pentru activitati in vederea pregatirii lucrarii de licenta sau disertatie, la intelegere cu cadrul didactic indrumator;* Studentii din toti anii: pentru digitalizarea activitatilor de laborator/curs, la intelegere cu cadrul didactic titular;* Studentii din toti anii: pentru activitati de cercetare.Restul activitatilor se vor desfasura online.Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica - modelul hibrid 2Studentii vor fi prezenti la facultate pentru activitatile de laborator in regim modular (pe specializari si ani/niveluri de studiu).Facultatea de Biologie si Geologie - model hibrid 3Master IFR - integral onlineCursuri si seminarii online - licenta si masterLaboratoare on site, licenta (semestrul I):* Biologie - linia romana (anii I si III);* Biologie ambientala - linia romana (anii I si III);* Biochimie - linia romana (anii I si III);* Biotehnologii industriale - linia romana (anii I si IV);* Biologie - linia maghiara (anii I si III);* Ecologie si protectia mediului-linia maghiara (anii I si III);* Geologie - linia romana (anii I si III);* Geologie - linia maghiara (anii I, II si III);* Inginerie geologica - linia romana (anii I, II, III si IV);Laboratoare on site, master (semestrul I):* Biotehnologie moleculara - linia romana (anul I);* Biologie medicala - linia romana (anul I);* Ecologie sistemica si conservarelinia romana (anul I);* Biologie medicala - linia maghiara (anul I);* Ecologie terestra si acvatica - linia maghiara (anii I si II);* Geologie aplicata - linia romana (anii I si II);Laboratoare on site, licenta (semestrul II):* Biologie - linia romana (anii II si III);* Biologie ambientala - linia romana (anii II si III);* Biochimie - linia romana (anii II si III);* Biotehnologii industriale - linia romana (anii III si IV);* Biologie - linia maghiara (anii II si III);* Ecologie si protectia mediului - linia maghiara (anii II si III);* Geologie - linia romana (anii I si III);* Geologie - linia maghiara (anii I, II si III);* Inginerie geologica - linia romana (anii I, II, III si IV);Laboratoare on site, master (semestrul II):* Biotehnologie moleculara - linia romana (anul II);* Biologie medicala - linia romana (anul II);* Ecologie sistemica si conservarelinia romana (anul II); * Biologie medicala - linia maghiara (anul II);* Ecologie terestra si acvatica - linia maghiara (anii I si II);* Geologie aplicata - linia romana (anii I si II).Facultatea de Geografie - Cluj-Napoca, Zalau - online. Bistrita, Gheorgheni, Sighetu Marmatiei - hibridFacultatea de Stiinta si Ingineria mediului - model hibrid 3 - Master - integral online. Extensia Sfantu Gheorghe - integral onlineFacultatea de Educatie Fizica si Sport - model hibrid 2Licenta - Toate cursurile si seminariile teoretice se vor desfasura online. Lucrarile practice la disciplinele sportive si laboratoarele de la programul de studii Kinetoterapie si motricitate speciala se vor desfasura fata in fata pe grupe de maxim 15 studenti Master - online, exceptie facand disciplinele prevazute cu lucrari practice, care se vor desfasura fata in fata.Facultatea de Teatru si Film - model hibrid 2: Toate specializarile, nivel licenta si master.Doctorat - Toate studiile doctorale debuteaza in regim clasic (imbunatatit, acolo unde este cazul, cu practici online, derivate din experienta buna cu aceste practici din cadrul pandemiei).