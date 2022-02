Premiera: Doua universitati romanesti vor fuziona

Universitatea de Medicina si Farmacie si Universitatea Politehnica din Timisoara vor fuziona, aceasta fiind o decizie in premiera pentru invatamantul superior. Consortiul a fost legalizat la notariat si recunoscut de Ministerul Educatiei.

"Pot spune ca, astazi, Senatul UMF "Victor Bebes" din Timisoara a stabilit ca pana in 30 septembrie sa fie finalizate negocierile dintre cele doua universitati in vederea fuziunii. In prezent, UMF si UPT au legalizat la notariat formarea consortiului universitar, primul de acest fel din Romania, institutie recunoscuta de catre Ministerul Educatiei", a declarat, joi, rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara, prof dr. Stefan Dragulescu, citat de

Mediafax.

"Ii felicit pe cei doi rectori si senatele univeristatilor UMF si UPT pentru o decizie istorica. Ii felicit pentru ca au inteles momentul de schimbare majora pe care il parcurgem si ii asigur ca ma voi implica personal in succesul acestei fuziuni si spijinirea logistica si fiananciara a acesteia", a declarat ministrul Educatiei, Daniel Funeriu.

Anterior, ministrul Educatiei indemna universitatile sa fuzioneze intrucat, potrivit noii Legi a Educatiei, vor primi fonduri suplimentare.

