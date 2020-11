Rectorul Universitatii Bucuresti, despre fabricile de diplome: "Unii iau bacalaureatul fiind semianalfabeti functional"

Preda considera ca unele universitati regionale ar trebui sa aiba rol de pregatire profesionala a unor cadre medii, iar altele sa devina filiale ale marilor institutii de invatamant superior."Imi pare rau sa spun asta, dar imaginati-va 1989. Si au fost fabricile de diplome din invatamantul privat. Dar prin cresterea exagerata a numarului de locuri la facultate - nu ma refer doar la cele de la buget, si cele cu taxa - in comparatie cu generatiile din ce in ce mai mici din care mai si pleaca in strainatate, unii, la studii, deci pe acest fond a fost admis la facultate oricine ia media 6 la bacalaureat si ia bacalaureatul, pentru ca cu 6 poti sa treci bacalaureatul. Si atunci, orice astfel de persoana intra la facultate. Si, sigur ca unii iau bacalaureatul fiind semianalfabeti functional, ei nu sunt tocmai ok", a declarat Marian Preda intr-o emisiune difuzata duminica de Digi 24.Acesta a precizat ca unele universitati ar trebui sa se transforme in institutii de invatamant asimilate scolilor post-liceale, care sa asigure o pregatire similara subinginerilor."Dupa parerea mea, ar trebui sa fie transformate unele universitati regionale in universitati care sa pregateasca mai degraba la un nivel care ai inainte era asigurat de scolile postliceale sau scoli de subingineri, pentru piata muncii locala sau regionala, ma refer la regiune de dezvoltare a Romaniei. Si sa ramana ceva mai putine universitati. Unele universitati regionale ar putea fi filiale ale universitatilor centrale si, incet-incet, sa fie o finantare pe student mai mare si un numar de studenti finantati de la buget, ceva mai mic in aceeasi anvelopa de finantare, astfel incat sa avem un invatamant ceva mai focalizat, pe calitate, iar ceilalti, care nu au locuri de la buget, sa plateasca partial sau total daca vor sa invete", a adaugat Marian Preda.Acesta a aratat ca sunt universitati private, sau chiar de stat, care percep taxe anuale de scolarizare de 2000 de lei, cat percep unele scoli sau gradinite private pentru o luna de scolarizare."Si atunci, ceea ce primesti tu are acea valoare mica", a conchis profesorul.