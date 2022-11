Regele Simeon al II-lea al Bulgariei, Doctor Honoris Causa al Universitatii Bucuresti

Universitatea din Bucuresti ii va acorda miercuri titlul de Doctor Honoris Causa regelui Simeon al II-lea al Bulgariei.

Ceremonia va avea loc in Aula Magna a Palatului Facultatii de Drept, se arata intr-un comunicat al Universitatii Bucuresti, remis Ziare.com.

Regele Simeon al II-lea al Bulgariei s-a nascut la 16 iunie 1937 la Sofia, fiind fiul regelui Boris al III-lea al Bulgariei si al Reginei Giovanna de Savoia, fiica a fostului rege al Italiei, Victor Emanuel al III-lea. Simeon Borisov de Saxa-Coburg si Gotha a ajuns cel mai tanar tar al Bulgariei, la varsta de sase ani, in august 1943, dupa moartea tatalui sau.

Regele Simeon al II-lea impreuna cu mama sa, regina Giovanna, si cu sora sa, Printesa Maria Luisa, au fost nevoiti sa plece in exil in urma loviturii de stat de la 9 septembrie 1944 si a ocuparii tarii de catre sovietici. Familia regala a mers in Alexandria, Egipt, unde se afla bunicul din partea mamei, regele Victor Emanuel al III-lea al Italiei.

Tanarul rege a inceput sa frecventeze cursurile Colegiului Victoria din Alexandria. In 1951, familia regala a revenit in Europa si s-a stabilit la Madrid, unde au primit azil din partea guvernului spaniol. Regele Simeon al II-lea si-a continuat studiile la Liceul Francez din capitala Spaniei si apoi si-a inceput pregatirea in Drept si Stiintele Politice.

Intre anii 1958-1959 a urmat cursuri la Academia si Colegiul Militar Valley Forge din Statele Unite ale Americii, iar apoi s-a reintors in Spania, pentru a-si continua si finaliza pregatirea in Drept si Administratia Afacerilor.

In 1962, acesta s-a casatorit cu dona Margarita Gomez-Acebo y Cejuela, urmasa a unei importante familii aristocrate spaniole.

Dupa 50 de ani de exil, Simeon al II-lea s-a reintors in Bulgaria, in 1996. In 2001, regele a facut publica dorinta sa de a se intoarce definitiv in tara natala, unde a organizat un partid politic sub numele de Miscarea Nationala Simeon al II-lea.

In acest context, in iulie 2001, regele Simeon al II-lea a devenit prim-ministrul Bulgariei. Din guvernul condus de Simeon al II-lea si-au gasit loc unii dintre cei mai buni specialisti ai tarii, a caror valoare profesionala a contat mai mult decat experienta politica.

Nu in ultimul rand, in timpul mandatului sau (2001 - 2005), Bulgaria si-a realizat prioritatea nationala de a deveni membru deplin al Aliantei Nord-Atlantice NATO si, totodata, a semnat Tratatul de Pre-Aderare la Uniunea Europeana.

Potrivit reprezentantilor institutiei de invatamant superior, prin conferirea titlului de Doctor Honoris regelui Simeon al II-lea al Bulgarilor, Universitatea din Bucuresti aduce recunoastere activitatii sale civice de exceptie si rezultatelor meritorii obtinute pentru destinul european al tarii sale, onorand o personalitate eminenta si o cariera exceptionala.