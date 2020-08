Reglare psihologica prin tehnologie virtuala. Universitatea Babes-Bolyai lanseaza forma finala a produsului VR-Mind

Reprezentantii UBB spun ca produsul VR-Mind, dezvoltat impreuna cu compania americana EON Reality Inc., derivat din cercetari psihologice (stiinte cognitive clinice) fundamentale si aplicative avansate, este focalizat pe identificarea si modificarea distorsiunilor cognitive de tip atentional, interpretativ si de memorie (cognitive bias modification), prin efectuarea unor sarcini/jocuri in realitate virtuala (Virtual Reality)."Tehnologiile psihologice, daca sunt derivate din cercetari avansate si daca sunt si gandite sa fie accesibile, pot produce rapid mutatii sociale semnificative, in beneficiul bunastarii/calitatii vietii oamenilor. Ma refer aici la prevenirea unor tulburari psihice, la tratamentul lor si la promovarea starii de bine. VR-Mind este un astfel de produs! Ma bucur sa vad cum colaborarea UBB cu compania americana EON Reality, inceputa in urma cu 10 ani, imediat dupa lansarea deja cunoscutului "Cub Virtual" din AVALONUL UBB, continua si genereaza produse si servicii inovative catre societate", afirma rectorul UBB si directorul acestui proiect, Daniel David.Prototipul initial al produsului a fost lansat in anul 2018, dar acesta a fost imbunatatit pe baza testarilor si a feedback-urilor, rezultand in final un produs gata de a fi diseminat in mediul socio-economic (ca tehnologie de cercetare si de practica psihologica, inclusiv autoterapie). Produsul VR-Mind este utilizat deja in cercetari efectuate in cadrul UBB si in serviciile clinice validate stiintific din cadrul Clinicii Universitare de Psihologie PsyTech a UBB.