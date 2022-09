Scandal in cercetare: Institut al Academiei Romane, acuzat ca a trucat un concurs

Peste 250 de cercetatori post-doctorali din toata tara au semnat o petitie prin care solicita anularea concursului organizat recent de Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii (ICCV) si reluarea lui, acuzand grave deficiente in modul de organizare, care sugereaza un aranjament.

Intitulata "Simulacru de concurs la un institut al Academiei Romane: ICCV, mai 2014", petitia este adresata directorului ICCV, Catalin Zamfir, presedintelui Academiei Romane, Valentin Vlad, ministrului Fondurilor Europene, Eugent Teodorovici, dar si Autoritatii de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU), pentru ca proiectul in cauza este unul de tip POSDRU, adica finantat din bani europeni.

"Date fiind deficientele grave ale modului in care a fost organizat acest concurs, va solicitam anularea acestuia si organizarea unui nou concurs, care sa urmeze o metodologie clara si transparenta si in cadrul caruia evaluarea sa fie realizata de o noua comisie, alcatuita din membri care sa nu se afle in conflict de interese", se arata in documentul adresat autoritatilor mentionate, in care semnatarii prezinta pe larg numeroase nereguli si abuzuri comise de organizatorii concursului.

Pentru cele 40 de burse post-doctorale oferite de proiectul "Pluri si interdisciplinaritate in programe doctorale si postdoctorale", pentru care toate detaliile pot fi regasite pe site-ul ICCV, au candidat peste 300 de cercetatori post-doctorali din toata tara, fara sa stie ca angajatii sau cercetatorii din ICCV si din celelalte institutii partenere in proiect aveau "prioritate", asa cum a recunoscut directorul ICCV Catalin Zamfir dupa ce scandalul a luat amploare.

"In ghidul POSDRU este specificat faptul ca programul are drept scop cresterea capacitatii de cercetare din institutele implicate. Era normal ca angajatii acestor institute sa aiba prioritate. Drama e ca au fost enorm de multi candidati, nimeni nu se astepta la asta", a declarat Catalin Zamfir (foto) pentru cotidianul Romania Libera.

Unul dintre participantii la concurs, Elena Dragomir, cercetator asociat la Universitatea din Tagoviste, a declarat pentru Ziare.com ca ceea ce s-a intamplat este strigator la cer.

"O sarada. Ne-au pus pe drumuri ca sa aiba ei acoperire"

"Domnul Catalin Zamfir, directorul institutului, a prezentat o pozitie oficiala in care spune ca, de fapt, cele 40 de burse post-doctorale au fost menite sa satisfaca nevoile institutiilor partenere in proiect. Chiar dumnealui spune ca angajatii si cercetatorii din institut aveau prioritate. Asta, de fapt, confirma ceea ce eu si colegii mei am spus inca de la inceput, si anume ca acest concurs a fost o sarada, un simulacru. Ei ne-au pus pe noi pe drumuri doar ca sa aiba acoperire, pentru ca stiau de la inceput ca acei castigatori sunt 40 de oameni din institutiile lor. Noi asta reclamam: de ce ne-au mai pus pe drumuri?

Ca sa nu mai spun ca nu scrie nicaieri in ghidul POSDRU cuvantul 'prioritate', el trebuia specificat in metodologia concursului respectiv. Puteau sa spuna 'angajatii nostri au prioritate, prin urmare 10 dintre cele 40 de locuri sunt ale lor, iar pe restul de 30 puteti concura'. Ei nu au specificat nimic si noi stam si ne intrebam cum au calculat ei prioritatea asta?

Sa spunem ca suntem doi studenti, unul din interiorul institutului si altul din afara, si ca primul are prioritate. Ne ducem la examen si cel dintai are o nota mai mica, iar cel de-al doilea o nota mai mare. Castiga totusi cel dintai doar pentru ca are prioritate?! Atunci de ce se mai face concursul, daca indiferent de nota castiga primul? Nu are nicio noima", a declarat Elena Dragomir.

Mai mult, tanara cercetatoare spune ca au fost "foarte multe nereguli", prezentate in petitia adresata autoritatilor.

"De exemplu, vestita adeverinta de salariat sau de cercetator. Nicaieri in metodologie, nicaieri pe site-ul concursului, al ICCV, nu scria de asa ceva! Mai mult, exista o cerere tip de inscriere in concurs, care se afla pe site-ul concursului, in care exista o rubrica: 'in prezent sunt salariat in cadrul....... /liber profesionist/fara loc de munca'. Deci existau aceste trei variante in propria lor cerere! Daca era obligatoriu sa fii salariat in cadrul unei institutii, ce cauta aceste optiuni in cerere?

Apoi, ni s-a spus verbal abia cand am ajuns la institut sa depunem dosarele ca sunt necesare adeverinte si am plecat cu totii inapoi prin tara, inclusiv eu, sa facem rost de adeverinte. Eu am noroc, sunt la Targoviste, dar au fost colegi din Suceava sau Arad. M-am dus la Targoviste si am adus adeverinta de cercetator, pentru ca asa mi-au spus secretarele. M-am intors, am depus-o, dupa care aflu de la alti colegi ca ei au fost declarati ca neeligibili pentru ca au prezentat adeverinte de cercetator, dar pe ele nu scria ca sunt salariati efectiv.

Pe mine m-au declarat eligibila desi am avut adeverinta de cercetator, pe altii i-au declarat neeligibili (desi au avut aceeasi adeverinta de cercetator ca si a mea!) pentru nu au avut adeverinta de salariat", a relatat Elena Dragomir.

Mari semne de intrebare ridica si componenta comisiei de examinare.

"In seara zilei de 23 mai s-au publicat rezultatele. Abia in dimineata acelei zile au urcat pe site-ul ICCV un document in care erau enumerati membrii comisiei de examinare. Atunci am aflat ca aceasta comisie a avut 10 membri, teoretic. Noi nu am stiut in momentul in care am sustinut acel asa-zis interviu in fata cui ne-am prezentat. Dupa aceea documentul a disparut, componenta comisiei nu mai este publica, ceea ce mi se pare foarte dubios. Adica te prezinti la un examen dar nu stii exact cine te evalueaza?

In plus, noi nu am stiut criteriile dupa care suntem evaluati. Daca va uitati pe lista cu toti candidatii, toate notele au zero in coada. Comisia a avut 10 membri, cum au facut, au dat toti note si au facut o medie? Sau au facut o mica dezbatere, au negociat si au dat o singura nota? Sute de note sunt cu doua zecimale, dar a doua este 0. Cum de le-a dat asa? ", a mai declarat aceasta.

Elena Dragomir spune ca acestea sunt doar cateva exemple, dar "ce s-a intamplat in realitate este strigator la cer".

"De exemplu, unul dintre admisi este angajat la SRI. Asa a scris el acolo, Cozma parca, la institutia de provenienta - SRI. Asa scrie pe site-ul ICCV. Ma intreb de cand este SRI institutie de invatamant superior sau de cercetare stiintifica?", ne-a mai declarat tanara cercetatoare.

Intrebata cine trebuie sa faca lumina in acest caz, Elena Dragomir spune ca toti contestatarii asteapta mai intai o reactie din partea Autoritatii de Management pentru POSDRU si a Academiei Romanie, dupa care sunt hotarati sa se adreseze forurilor europene.

"Autoritatea de Management trebuie sa monitorizeze si sa urmareasca felul in care se desfasoara proiectele acestea. Noi am depus petitia si la aceasta autoritate si speram sa primim un raspuns intr-un termen rezonabil.

Nu cred ca de la institut (ICCV) vom primi vreun raspuns care sa ne satisfaca, banuiesc ca pozitia lor va fi cea anuntata de profesorul Zamfir. Dar noi am vrut sa procedam ierarhic, sa parcurgem toate etapele - mai intai am depus contestatie, dupa aceea ne-am adresat printr-o petitie directorului Institutului, presedintelui Academiei Romane, care este in masura sa ne raspunda pentru ca ICCV apartine de academie, ne-am adresat Autoritatii de Management, ne-am adresat ministrului pentru Fondurile Europene, si daca acestia nu ne raspund sau o fac in stil propriu romanesc, suntem hotarati sa trimitem petitia si la Comisia Europeana pentru Cercetare si Inovare si la Comisia Europeana pentru Cultura, Educatie, Multilingvism si Tineret.

Nu se poate asa ceva, e atat de flagranta aceasta chestiune, o vede oricine cu ochiul liber. Iar directorul Zamfir a confirmat ceea ce sustinem noi. El nu a spus 'Nu e adevarat, exagerati, nu sunt cunostintele noastre'. Practic, a spus 'Asa este, dar ei aveau prioritate'", a mai declarat Elena Dragomir.

Se asteapta reactia autoritatilor romane si europene

Lista cu cei 40 de castigatori ai concursului scoate la iveala faptul ca acestia ori provin din institutiile partenere cu organizatorii lui, ori au diverse relatii cu membrii comisiei de evaluare.

De exemplu, printre castigatori se numara si secretarul de stat de la Ministerul Muncii Codrin Scutaru, al carui coordonator al tezei de doctorat este chiar directorul Catalin Zamfir, membru acum in comisie, dar si alti cercetatori care au colaborat cu diversi membri din comisia de evaluare, motiv pentru care contestatarii concursului acuza potentiale conflicte de interese. Cert este ca in urma acestui concurs toti angajatii ICCV au fost declarati admisi.

Neregulile semnalate si asumate de semnatarii petitiei sunt numeroase si par sa duca la concluzia ca s-a facut totul ca sa se scape de candidatii incomozi.

Astfel, conditiile de eligibilitate au fost modificate de doua ori pe parcurs, "ultima oara dupa incheierea inscrierilor (15 mai), si anume chiar in prima zi de interviu (19 mai) ".

Se mai reclama si tratamentul discriminatoriu intre candidatii din Bucuresti si cei din tara. "Lista cu candidatii eligibili, admisi la interviu, a fost publicata pe site-ul ICCV abia pe 19 mai, in ziua interviului, la ora 00:15, interviurile incepand la ora 9 dimineata. Au fost multi candidati care au calatorit in acea noapte spre Bucuresti pentru a afla la fata locului ca nu sunt eligibili. Multor candidati declarati initial ca neeligibili li s-a permis sa aduca adeverintele de salariat pe 19 mai, ceea ce a condus la o noua discriminare intre candidatii din Bucuresti si cei veniti din provincie, acestia din urma nemaiputand aduce adeverintele", se mai arata in petitie.

Apoi, unii dintre cei intervievati sustin ca "a fost evident faptul ca membrii comisiei nu cunosteau proiectul inclus in dosar, avand in vedere intrebarile neinformate si insuficient de precise pe care le-au adresat candidatilor". "Candidatii nu puteau sustine in mod adecvat un proiect de 10-15 pagini in doar 5-10 minute, in fata unei comisii care nu-l citise", se mai arata in petitie.

De asemenea, este criticat faptul ca "participantii la interviu nu au fost tratati in mod egal: durata interviului si tipul de intrebari adresate au variat in mod nejustificat de la un candidat la altul. Unii candidati au fost intervievati 3-4 minute, altii 10-12 minute". Exista si candidati care spun ca nu au fost lasati sa isi prezinte proiectul.

In plus, rezultatele au fost date in foarte scurt timp de la incheierea interviurilor (doua zile), in conditiile in care comisia trebuia sa evalueze sute de proiecte de cercetare, ceea ce sugereaza, o data in plus, ca lucrurile erau deja stabilite.

Cel mai grav este faptul ca 32 dintre castigatorii concursului sunt activi in institutiile implicate in proiect, de aceea trebuie verificat daca membrii comisiei nu s-au aflat in conflict de interese, participand la evaluarea candidatilor afiliati institutiei pe care o reprezinta, dar totodata ar trebui verificate si proiectele castigatoare "pentru a se vedea daca acestea nu coincid cumva cu temele de cercetare actuale ale institutiilor respective - ceea ce ar reprezenta un caz de dubla finantare".

