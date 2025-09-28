Scandalul din cercetare a ajuns in marile publicatii internationale de stiinta: Evolutia este ingrijoratoare

Apelul Asociatiei Ad Astra prin care cercetatorii sunt indemnati sa boicoteze evaluarea proiectelor nationale de cercetare din cauza masurilor luate de ministrul Serban Valeca (foto) a ajuns in presa internationala de specialitate si a starnit o reactie de solidaritate din partea comunitatii europene.

Prestigioasa revista Nature prezinta nemultumirile sutelor de cercetatori romani care resping deciziile ministrului Cercetarii prin care colegii lor romani care lucreaza in strainatate au fost eliminati din consiliile consultative.

"Cercetatorii refuza sa mai participe la procesul de evaluare a proiectelor dupa ce guvernul a exclus evaluatorii internationali", titreaza Nature.

"De la venirea guvernului actual, in ianuarie, in consiliile consultative independente expertii internationali, iar organismele au devenit controlate politic. Un evaluator international nu mai poate face parte dintr-un astfel de consiliu decat daca nu exista alti experti in tara si, chiar si asa, cu conditia ca un oficial guvernamental sa isi dea acordul.

Guvernul a explicat in presa din Romania ca incearca astfel sa 'capitalizeze potentialul national', dar cercetatorii spun ca, in realitate, vorbim despre un set de masuri prin care Romania, care aniverseaza un deceniu de apartenenta la UE, se retrage din mediul international si reintroduce interventionismul politic in acordarea granturilor", mai scrie Nature.

In timp ce Lucian Ancu, membru al Ad Astra, spune ca in ultimii ani "degradarea managementului cercetarii in Romania a ajuns la un nivel ingrijorator", Costin Raiciu, cercetator in informatica la Politehnica Bucuresti precizeaza ca unii sunt multumiti de situatia actuala pentru ca "au fost prejudiciati de sistemul meritocratic" care a functionat anterior, in timpul ministrului Daniel Funeriu.

Si revista Science trage un semnal de alarma cu privire la situatia cercetarii in Romania.

Intr-un amplu articol se arata ca oamenii de stiinta romani sunt determinati sa lupte cu guvernul impotriva izolarii Romaniei de comunitatea stiintifica internationala.

Masurile luate de ministrul Serban Valeca sunt criticate in articolul citat, iar Mihai Miclaus, cercetator senior la Institutul National de Cercetari Biologice din Cluj Napoca, spune ca ele "vor adanci haosul din sistemul romanesc de cercetare, care si asa sufera de o lipsa cronica de predictibilitate si stabilitate".

In 30 mai, asociatia Ad Astra a lansat un apel public prin care cercetatorilor li s-a cerut sa sanctioneze politica dusa de ministrul Valeca.

"Indemnam comunitatea stiintifica din Romania sa boicoteze procesul de evaluare a proiectelor nationale de cercetare pana la acceptarea de catre minister a utilizarii evaluatorilor internationali atat pentru competitiile deja deschise cat si pentru cele viitoare", se arata in apelul Ad Astra.

Semnalul de alarma a avut ecou la Bruxelles, dar nu si la Palatul Victoria, de unde nu a venit nicio reactie.

In schimb, Asociatia Universitarilor Europene (EUA) a transmis un mesaj in care a spus ca deplange involutia din Romania, catalogata drept "ingrijoratoare".

Totodata, a fost subliniat faptul ca schimbarile politice facute de guvernul de la Bucuresti "nu permit universitatilor sa isi dezvolte strategii pe termen lung".

In urma cu cateva zile, Ad Astra a reactionat vehement si dupa ce secretarul de stat Lucian Georgescu a declarat pentru Adevarul ca in Romania se aplica aceleasi criterii de selectie ca in alte tari din Occident atunci cand i se solicita unui evaluator international aviz de la institutia la care lucreaza.

"In momentul in care acesta nu poate sa obtina documentul, inseamna ca respectivul nu lucreaza, de fapt, la institutia respectiva sau ca este ceva in neregula cu activitatea acestuia", a sustinut secretarul de stat.

In replica, Ad Astra i-a cerut demnitarului roman sa dea exemple ca sa ii sustina afirmatiile, subliniind totodata ca "pe expertii evaluatori ii recomanda calitatea rezultatelor stiintifice si nu avizele din partea institutiilor la care activeaza".

