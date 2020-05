SNSPA vrea sa intrerupa colaborarea cu Consiliul Rectorilor, pentru ca "face jocuri politice"

Ziare.

Intr-un comunicat de presa, SNSPA arata ca "presedintele Consiliului National al Rectorilor trebuie sa reprezinte vocea academica romaneasca, fara nici cea mai mica banuiala ca ar putea servi altor interese"."Conducerea Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative considera ca este absolut inacceptabil ca actualul presedinte al CNR, prof. univ. dr. Sorin Cimpeanu (foto), sa reprezinte universitatile in dialogul social cu autoritatile guvernamentale/ parlamentare si, simultan, sa fie parlamentar PNL si presedinte al Comisiei pentru invatamant, stiinta, tineret si sport din Camera Deputatilor, deci sa legifereze.Este un grav conflict de interese, tolerat politic timp de patru ani. Acesta este motivul pentru care SNSPA va lua in discutie, in forurile de conducere, intreruperea colaborarii cu CNR, pana cand nu vor fi adoptate masuri de depolitizare a acestei institutii.CNR ar trebui sa revina la atributiile legale si statutare, nu sa faca jocuri politice", arata sursa citata.