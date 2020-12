Sorin Lavric si-ar putea pierde postul de la Universitatea de Arta dupa declaratiile rasiste la adresa romilor

Declaratiile cu caracter rasist ale lui Sorin Lavric

Sorin Lavric a fost condamnat de un raport de caz al Comisiei de Etica a institutiei, care-i reproseaza "un grav prejudiciu de imagine aduse Universitatii Nationale de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale", pentru afirmatiile facute de acesta, la adresa etniei rome, scrie site-ul R3Media UNATC ii reproseaza lui Lavric ca ar fi redus etnia roma la statutul de "plaga sociala", ceea ce contravine principiilor UNATC "care interzic orice tratament discriminator care poate leza reputatia si demnitatea persoanelor care fac parte din institutie".Comisia de Etica afirma ca Sorin Lavric ar fi incalcat Codul de Etica de la UNATC, iar declaratiile sale constituie "abateri" conform articolelor 50 litera i, 46 litera e,32 litera d si articolul 24.Mai mult, lui Sorin Lavric i se reproseaza si "afirmatiile si principiile expuse public cu privire la inutilitatea purtarii mastii de protectie", care contravin "legii 55/2020 ordin 874/81/2020, cat si principiilor de regulament interior al desfasurarii cursurilor UNATC pe perioada pandemiei"."Comunitatea universitara a UNATC,, I.L. Caragiale" Bucuresti se delimiteaza ferm de declaratiile publice ale domnului Sorin Lavric, pe care le considera incompatibile cu spatiul universitar, prin definitie liber, autonom si lipsit de orice fel de manifestare cu caracter misogin, nationalist-sovin, de instigare la ura rasiala, etnica sau nationala, sau orice alte tipuri de discriminare. Din aceste motive, in conformitate cu Carta si Codul de etica al UNATC, a fost sesizata Comisia de etica din cadrul Universitatii, care analizeaza cazul si va prezenta cat mai curand concluziile sale.Consideram ca declaratiile domnului Sorin Lavric, care nu este cadru didactic titular al UNATC, denota o atitudine extremista, xenofoba si misogina, venind in contradictie cu valorile europene, de care comunitatea noastra universitara este profund atasata: demnitatea umana, egalitatea, drepturile si libertatile individului. In ultimul timp, UNATC a luptat constant pentru combaterea discriminarii de orice fel, a abuzurilor, a bullying-ului, promovand o atitudine de coeziune, egalitate de sanse si respect reciproc", se arata intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul universitatii.Sorin Lavric a declarat ulterior ca afirmatiile sale despre romi au fost scoase din context de catre o parte a presei, acesta explicand ca s-a referit doar la cei care fura, cersesc si se prostitueaza."Expresia a fost scoasa din context, dintr-un interviu pe care l-am dat in prima luna de pandemie. Am fost intrebat cine dintre romani se va intoarce prima data din tara. A fost o navala, au venit cu zecile de mii. Si eu am spus: nu ma ascund dupa degete, cei care vor veni cu zecile de mii, vor veni in cohorta, sunt cei care acum, din cauza restrictiilor impuse in occident, nu vor mai putea fura, cersi si codosi, adica a se prostitua.Ceea ce spun eu e secretul lui Polichinelle, adica il stim toti, inclinatia etniei rome catre acest tip de infractiuni este stiuta si dovedita statistic. Asta nu inseamna ca toti romii sunt asa, fereasca Dumnezeu. In primul rand, partidul AUR a fost foarte sprijinit de romi in aceasta campanie electorala. Si atunci, cum Dumnezeu sa nu-i indragesc pe colegii mei de partid?Expresia "romii sunt o plaga sociala", scoasa din context, suna ca un verdict cu putere de generalizare. Dar o mare parte dintre ei, statistic vorbind, stiti foarte bine ca fac asta. Este parerea oricarui roman, cand vorbeste despre tigani, dar nu toti au curajul sa o spuna. Insa, inca o data, nu inseamna ca toti sunt asa.Sunt si oameni minunati, chiar in randurile partidului AUR, romi, care ne-au ajutat sa obtinem aceasta victorie", a explicat el pentru siteul culturaladuba.ro.La inceputul lunii decembrie Uniunea Scriitorilor a anuntat ca il exclude pe scriitorul Sorin Lavric, proaspat ales senator pe listele AUR, dupa ce in presa au aparut mai multe fragmente din ultima carte a acestuia, in care autorul face afirmatii jignitoare despre femei sau despre romi. Volumul cu pricina, "Decoct de femeie", publicat la Editura Ideea Europeana, a aparut in urma cu un an, iar scriitorul Sorin Lavric era redactor inca din 2009 la revista Romania Literara, condusa de Nicolae Manolescu , presedintele Uniunii Scriitorilor.CITESTE SI: