Studentii de la Universitatea de Medicina Iasi, primiti la examene doar pe baza de vaccin sau test PCR negativ. Masura, considerata discriminatorie

Stres financiar, psihic si emotional

Acestia au adresat o scrisoare deschisa membrilor Consiliului de Administratie din UMF Iasi, fiind initiata si o petitie online in acest sens.Autorii scrisorii isi arata dezacordul fata de posibilitatea ca sustinerea examenelor din sesiunea de vara sa fie conditionata de prezentarea unui certificat de vaccinare, a unui test RT-PCR negativ sau a unei adeverinte care sa ateste antecedente de infectie COVID-19."Discutia lansata nu este pro sau contra vaccinarii, ci vizeaza modul abuziv, neconstitutional si injust prin care se incearca constrangerea studentilor Universitatii de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" Iasi de a se vaccina in vederea sustinerii examenelor din sesiunea de vara. Conform surselor oficiale, in Romania, vaccinarea impotriva COVID-19 este voluntara / neobligatorie si, ca orice act medical, este asumata de catre cel in cauza. Consideram ca aprobarea unei astfel de decizii, care trece peste vointa studentilor de a nu se vaccina, incalca libertatea de alegere si transforma vaccinarea intr-o obligativitate / constrangere a unor drepturi si libertati", arata studentii care au initiat documentul.Ei afirma ca nici alternativa prezentarii unui test RT-PCR negativ inainte de fiecare examen nu este echitabila, intrucat supune studentii la un stres financiar, psihic si emotional."Orice student care refuza actul medical din diverse motive, avand in vedere ca acesta (vaccinarea anti-COVID-19) nu este obligatoriu, si nu-si permite din punct de vedere financiar platirea testelor RT-PCR nu poate fi discriminat prin inlaturarea sa de la activitatile la care au dreptul si colegii lui care s-au vaccinat impotriva COVID-19 si nici nu poate fi ostracizat de catre societate si institutia din care face parte. Totodata, studentii nu pot fi opriti din a-si desfasura activitatile necesare evolutiei lor academice, precum participarea la stagii, cursuri si examene, deoarece acest lucru ar depasi cadrul legal existent in Romania. Punerea in aplicare a unei astfel de decizii constituie o actiune discriminatorie fata de un numar considerabil de studenti", se mai arata in document.Studentii sustin ca adoptarea deciziei prin care s-ar conditiona prezentarea certificatului de vacinare la examene sau a unui test PCR negativ incalca propriul regulament de functionare al UMF Iasi, dar in acelasi timp i-ar afecta pe studentii care au o situatie financiara precara si nu isi permit efectuarea unui test, dar si pe cei care au diverse afectiuni si nu li se recomanda vaccinul.Studentii de la UMF Iasi solicita ca sesiunea de vara sa aiba loc cu respectarea masurilor de protectie, respectiv purtarea corecta a mastii, folosirea dezinfectantului si pastrarea distantei minime de 1,5 m intre persoane.Conducerea UMF Iasi nu a luat inca o decizie privind modalitatea in care se va face accesul studentilor la examenele din sesiunea de vara.