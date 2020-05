Studentii medicinisti cer actualizarea bibliografiei Rezidentiatului: Exista discrepante in continut

Ziare.

Conform unui comunicat de presa, alaturi de Societatea Multidisciplinara a Medicilor Rezidenti (SMMR), in perioada 1-10 mai, s-a desfasurat o consultare publica, avand scopul documentarii pozitiilor publice ale celor doua Federatii, precum si prezentarii dorintelor colective referitoare la bibliografia din structura Examenului de Rezidentiat catre factorii decizionali din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, Ministerului Sanatatii si Consiliului National al Rectorilor."Acest document a fost completat de catre 1.378 de studenti medicinisti care vor sustine examenul de rezidentiat in perioada 2020-2022, precum si de medici rezidenti din toti anii si de pe toate specialitatile din domeniul Medicina. In timp ce raspunsurile studentilor reflecta parcursul de invatare, cele ale medicilor rezidenti reprezinta o perspectiva valoroasa asupra utilitatii viitoare a Examenului de Rezidentiat.", conform comunicatului transmis.Printreridicate de majoritatea respondentilor se numara: calitatea defectuoasa a prezentarii informatiilor, utilitatea si relevanta continutului, discrepanta continutului informational intre capitole sau in interiorul aceluiasi capitol, dar si actualitatea stiintifica a informatiilor.Astfel, se impune o noua abordare bine documentata, atat asupra continutului informational, cat si asupra formei de prezentare. In acest fel, bibliografia si modul de redactare a compendiilor destinate Examenului de Rezidentiat vor intruni standardele moderne de pregatire, vor oferi aplicabilitate si utilitate clinica, precum si relevanta in contextul evolutiei rapide si calitative a domeniului medical."Pentru a atinge aceste standarde,. Nu incurajam plecarea tinerilor medici din Romania, insa pentru a diminua emigrarea acestora este necesara pregatirea in conformitate cu standardele mondiale ale educatiei medicale, adaptata la nevoile sistemului medical romanesc. Printre avantajele acestei variante de abordare a pregatirii viitorilor medici rezidenti se numara: cresterea calitatii examinarii, excluderea posibilitatii memorarii fara aplicabilitate clinica, precum si o crestere a utilitatii informatiei in viitoarea practica medicala", arata studentii la Medicina din Romania.Dorinta tuturor studentilor, spune sursa mentionata, este ca Examenul de Rezidentiat "sa devina un proces gradual si bine fundamentat de educatie si nu doar un moment de trecere catre o noua etapa in pregatirea medicala continua".