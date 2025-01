Un fost ministru al Educatiei comenteaza o gafa uriasa a lui Liviu Pop: E regretabil ca nu stie ceva elementar

Fostul ministru al Educatiei Mircea Dumitru spune ca este regretabil ca actualul ministru, Liviu Pop, nu stie un lucru elementar: Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) nu are nicio atributie in analiza lucrarilor de licenta, ci se poate pronunta exclusiv pe tezele de doctorat.

Reactia vine dupa ce, marti, ministrul Liviu Pop a spus ca va cere CNATDCU sa analizeze lucrarile de licenta din ultimii 6 ani de la Facultatea de Drept, dupa ce facultatea a decis sa renunte la aceasta proba, invocand traficul de lucrari de pe Internet si amploarea luata de fenomenul plagiatului.

" (...) Sper sa CNATDCU, pe care l-ati criticat, sa analizeze alaturi de Universitatea din Bucuresti - Comisia de Etica a UB licentele din ultimii sase ani de zile, daca vreti. Sa vedem daca au fost sau nu au fost plagiate", a declarat Pop intr-o conferinta de presa.

In replica, Mircea Dumitru, rectorul Universitatii Bucuresti si fost ministru al Educatiei, l-a atentionat pe succesorul sau ca CNATDCU nu are asemenea atributii.

"Pasiunea domnului Liviu Pop pentru CNATDCU si pentru lupta impotriva plagiatului este cunoscuta deja din 2012, nu e o noutate. Este, insa, regretabil ca un ministru al Educatiei nu stie ceva elementar: CNATDCU nu are nicio atributie in analiza lucrarilor de licenta, Consiliul se poate pronunta exclusiv pe tezele de doctorat (...)

Domnul ministru Liviu Pop este binevenit la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, suntem convinsi ca timpul petrecut aici il va ajuta sa inteleaga invatamantul universitar si sa aprofundeze notiunile juridice, inclusiv in educatie", a declarat pentru News.ro rectorul Universitatii Bucuresti, Mircea Dumitru.

Acesta sustine ca prevederea metodologica ce permite ca facultatile sa organizeze proba scrisa la examenul de licenta nu este o noutate pentru nicio universitate din Romania. Ea a fost introdusa si in 2007, iar in perioada 2008 - 2011 multe facultati, inclusiv Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, a sustinut proba scrisa la licenta.

"Fac o precizare, pentru ca observ o incercare de manipulare a opiniei publice: examenul de licenta poate fi sustinut prin lucrare de licenta, proba scrisa sau ambele. Faptul ca a fost aleasa varianta probei scrise nu inseamna inexistenta unui examen, a unei forme de evaluare la finalul studiilor de licenta. Din contra, s-a dorit un examen mai relevant", a mai spus Dumitru.

Pentru a avea o imagine, Facultatea de Drept este institutia cu cea mai mare rata de promovare la intrarea in Barou si in magistratura, raportat la facultatile de profil din Romania, a mai precizat rectorul UB.

"De altfel, Universitatea din Bucuresti face eforturi pentru a asigura un nivel ridicat al calitatii educatiei in comunitatea noastra academica, inclusiv in ceea ce priveste respectarea normelor de etica academica", a mai spus fostul ministru al Educatiei Mircea Dumitru.

In conferinta de presa de marti, ministrul Liviu Pop a tinut sa atraga atentia asupra faptului ca singura facultate fara lucrare de licenta in cadrul examenului de licenta este Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti, unde este rector fostul ministru Mircea Dumitru, care a semnat un ordin in acest sens este rector.

"Evident acest ordin il voi modifica dupa ce voi avea acordul CNR, Academiei Romane si ARACIS. Daca si CNATDCU ne da un punct de vedere nu este nicio graba, avem timp pana anul viitor sa facem dezbateri publice pe acest ordin", a mai spus Pop.

Conducerea Facultatii de Drept a Universitatii Bucuresti a decis in luna ianuarie sa elimine lucrarile de licenta, pastrand doar exemene de tip grila, argumentul suprem fiind ca oricum lucrarile pot fi cumparate de pe Internet, iar fenomenul plagiatului nu poate fi stopat.

Decizia a putut fi luata in baza ordinului 6125/2016 dat de fostul ministru al Educatiei Mircea Dumitru, ordin care spune ca diplomele de absolvire vor putea fi obtinute dupa una sau doua probe alese de fiecare facultate in parte.

Decanul Facultatii de Drept, Flavius Baias, a explicat atunci care au fost argumentele avute in vedere.

"Deschideti Internetul si veti gasi de vanzare lucrare de diploma. Nu doar la Drept, la toate facultatile. Un fenomen pe care nu avem cum sa il controlam (...) Nu se justifica sa achizitionam un soft pentru lucrarile de diploma care costa cateva zeci de mii de euro si apoi alimentarea lui cu baze de date pentru a verifica daca lucrurile sunt plagiate sau nu. Nu avem cum sa controlam fenomenul scrierii de catre alta persoana", a declarat decanul.

Intr-adevar, cine cauta pe Internet "vand lucrari de licenta" gaseste o sumedenie de oferte la diverse preturi si in toate domeniile, nu doar specifice Dreptului.

