Universitati considerate de top in Romania, plasate la coada unui prestigios clasament international. Peste 1.000 de institutii de invatamant superior au fost analizate

Este vorba despre Universitatea de Arhitectura "Ion Mincu" din Bucuresti si despre Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj. Ambele au fost plasate pe ultimele locuri in Times Higher Education Impact Rankings 2021.In schimb, Universitatea din Bucuresti este cel mai bine clasata institutie de invatamant superior din Romania, in marja 301-400, potrivit edupedu.ro In clasamentul publicat joi, 22 aprilie, dintre universitatile romanesti , apar in marja 401-600 alte doua universitati membre ale Consortiului Universitaria: Universitatea 'Babes-Bolyai' din Cluj-Napoca si Academia de Studii Economice din Bucuresti. De asemenea, in top mai apare si Universitatea Politehnica din Bucuresti, in segmentul 401-600.Este al treilea clasament Impact Rankings pe care Times Higher Education il publica, la care au participat 1.115 institutii de invatamant superior din toata lumea.