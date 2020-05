Universitatea Cambridge isi va desfasura cursurile online tot anul academic urmator

Ziare.

Universitatea britanica sustine ca se asteapta ca masurile de distantare sociala sa ramana in vigoare la nivel national pentru o anumita perioada de timp, a raportat agentia DPA marti.Cursurile vor continua online pana in vara anului 2021, a precizat universitatea, adaugand ca este posibil ca seminariile de predare cu un numar mic de studenti sa poata avea loc, daca "se conformeaza cerintelor de distantare sociala".De asemenea, examenele vor continua sa aiba loc online.Universitatea Cambridge poate sa perceapa in continuare taxe complete pentru cursurile desfasurate online.Reprezentantii sai au precizat insa ca universitatea isi poate adapta planurile in urma unor recomandari actualizate privind distantarea sociala pe durata pandemiei.Cambridge este prima universitate din Marea Britanie care isi anunta planurile pentru intregul an universitar urmator.Decizia sa vine dupa un anunt facut de Universitatea din Manchester saptamana aceasta privind mutarea cursurilor online pentru semestrul urmator.Campusurile universitare au fost inchise in Marea Britanie in acest semestru pentru a preveni raspandirea pandemiei de coronavirus.