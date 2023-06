Universitatea privata maghiara Sapientia, finantata si de Romania?

Secretarul de stat in Ministerul ungar de Externe Nemeth Zsolt considera ca Guvernul Romaniei ar trebui sa finanteze, alaturi de cel al Ungariei, lucrarile la o noua facultate a Universitatii Sapientia din Cluj-Napoca, dupa ce institutia a primit acreditare din partea autoritatilor romane in 2010.

Nemeth Zsolt a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca universitatea privata cu predare in limba maghiara Sapientia serveste la imbunatatirea situatiei comunitatii maghiare din Transilvania.

"Aceasta universitate privata cu predare in limba maghiara din Transilvania, Sapientia, serveste la imbunatatirea situatiei comunitatii maghiare. Guvernul Ungariei are ca obiectiv intentia clara ca sediul Facultatii de Stiinte si Arte a Universitatii Sapientia sa fie finalizat pana in toamna anului viitor.

Pornind de la ideea ca intre Romania si Ungaria exista un acord bilateral care stipuleaza faptul ca, dupa acreditarea Universitatii Sapientia, Guvernul Romaniei va lua in considerare finantarea acesteia, Guvernul Ungariei crede in posibilitatea unei finantari descrescatoare, iar o suma crescatoare sa vina in completare de la Guvernul Romaniei", a spus diplomatul de la Budapesta.

Rectorul Universitatii Sapientia, David Laszlo, a declarat, in aceeasi conferinta de presa, ca Guvernul Ungariei a alocat pana acum pentru lucrarile la sediul Facultatii de Stiinte si Arte suma de 400 de milioane de forinti (1,4 milioane de euro) si ca exista promisiuni ferme ca suma va fi dublata pentru anul viitor, in vederea finalizarii proiectului.

"Valoarea totala a investitiei este de 4,5 milioane de euro", a precizat David.

Nemeth Zsolt a inspectat, duminica, lucrarile la viitorul sediu al Facultatii de Stiinte si Arte a Universitatii Sapientia din Cluj-Napoca, care au inceput in luna ianuarie 2010 si care vor fi incheiate in toamna anului 2013.

