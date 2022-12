Elevii si prescolarii intra in vacanta de iarna

Elevii si prescolarii intra vineri, dupa terminarea cursurilor, in vacanta de iarna.

Ei se vor intoarce la scoala pe data de 13 ianuarie 2020, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.

Vacanta de primavara este programata intre 4 si 21 aprilie.

Pe 29 mai se vor incheia cursurile pentru clasa a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, iar pe 5 iunie pentru clasa a VIII-a.

Elevii si prescolarii vor intra in vacanta de vara pe 13 iunie.

In acest an scolar, probele scrise/testele de citire din cadrul evaluarilor nationale de la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a se vor desfasura in intervalul 11-28 mai 2020.

Pe data de 10 iulie, va avea loc prima repartizare computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a.

