Inapoi la scoala: Elevii se intorc miercuri la ore, dupa vacanta de primavara

Vacanta de primavara se incheie marti, urmand ca miercuri, cei peste trei milioane de elevi din sistemul preuniversitar sa se intoarca la scoala.

Elevii se intorc, miercuri, la scoala, dupa vacanta de primavara, potrivit structurii anului scolar 2015-2016, publicata de Ministerul Educatiei.

Elevii mai au cursuri intre 4 aprilie si 24 iunie, dupa care intra in vacanta de vara. Exceptie de la regula fac elevii din clasele a VIII-a si a XII-a, care sustin la vara examenele nationale. Acestia termina mai devreme scoala pentru a se pregati pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat.

Astfel, elevii de clasa a VIII-a termina cursurile pe 17 iunie, iar cei de clasa a XII-a termina cursurile pe 3 iunie.

Tezele din semestrul al II-lea se sustin, de regula, pana la data de 20 mai.

De asemenea, in lunile mai- iunie, elevii de clasele a II-a, a IV-a si a VI-a vor sustine Evaluarile Nationale. Astfel, elevii de clasa a II-a sustin evaluarea in perioada 6-10 iunie (scriere si citire in limba romana si matematica), cei de clasa a IV-a au evaluarea in perioada 30 mai - 2 iunie (romana si matematica), iar elevii de clasa a VI-a vor avea evaluarea pe 23 si 24 mai (limba si comunicare; matematica si stiinte), potrivit calendarului publicat de Ministerul Educatiei.

Potrivit metodologiei de organizare a acestor evaluari nationale, rezultatele nu se afiseaza si nu se trec in catalog. In schimb, profesorii trebuie sa construiasca planuri individualizate de invatare pe baza carora elevii sa poata recupera materia. Rezultatele de la teste, precum si planurile individuale sunt comunicate elevilor si parintilor individual, in conditii de confidentialitate.