Sorin Cimpeanu: Mie imi place vacanta, dar sunt constient ca este nevoie de o durata mai mare de cursuri, de scoala

"Cu vacanta de vara am intotdeuana cele mai bune ganduri, mie imi place vacanta, mi-a placut cand am fost elev, dar sunt constient ca este nevoie de o durata mai mare de cursuri , de scoala. Pana la finalul anului 2021 trebuie sa stim structura anului 2022 - 2023, deci cu 9 luni inainte ar fi corect sa stim", a declarat Sorin Cimpeanu, la Digi 24, joi seara.Cimpeanu a adaugat ca este mai dificil sa micsoreze alte vacante din timpul anului scolar."E mai greu sa micsorezi si celelalte vacante pentru ca sunt puncte fixe, sarbatorile pascale, sarbatorile de iarna. Focusul va fi pe vacanta de vara, dar rezultatul trebuie sa fie cel acceptat de profesori , impreuna cu elevii, cu parintii, stand la masa, aducand argumente. In primul rand, nevoia de recuperare a pierderilor pe care, trebuie sa o recunoastem cu totii", a declarat ministrul.Intrebat daca este necesar sa se micsoreze doar o vacanta sau mai multe, ministrul a precizat ca se refera la mai multi ani."In ani. Nu stiu sa spun si nu imi arog dreptul de a avansa aceste idei. Trebuie sa avem o dezbatere", a declarat Cimpeanu.