Cum vor fi redeschise scolile dupa vacanta de Paste: "In acest moment, ce este clar pentru toata lumea"

Premierul Florin Citu a declarat luni, 26 aprilie, ca scolile isi vor relua cursurile dupa vacanta de Paste in scenariile existente."Exista acele teste pe care le avem de la DSP-uri catre Ministerul Educatiei, sunt teste normale. Dintre ele s-au folosit foarte putin, cam 2%. In acest moment, redeschidem (n.r. scolile) in scenariile pe care le stim. In ceea ce priveste testele, Ministerul Sanatatii cu Ministerul Educatiei vor discuta si vor ajunge la o solutie. (...) Am incredere ca vor gasi o solutie si vom vedea cum vor face pana saptamana viitoare, cum vor redeschide", a explicat premierul la TVR 1.Citu a subliniat ca elevii revin la scoala in scenariile care existau inainte de vacanta scolara."In acest moment, ce este clar pentru toata lumea - ca se redeschid scolile in scenariile pe care deja le avem. Scolile nu au fost inchise, au fost in vacanta, elevii au fost in vacanta, au fost cele doua sarbatori de Paste si a fost o vacanta. Nu s-a schimbat nimic, nu au fost inchise, elevii vin din vacanta in scenariile pe care le aveam inainte de vacanta", a spus prim-ministrul.