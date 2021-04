Elevii intra in vacanta de vineri. Cei mai multi se intorc la cursuri dupa o luna de zile

Structura anului scoar a fost modificata recent prin ordin al ministrului Educatiei, astfel incat vacanta de primavara a fost prelungita. Vacanta are loc in perioada 2 aprilie - 4 mai pentru ei mai multi dintre prescolari si scolari.Pentru elevii din clasele terminale, structura anului scolar nu se modifica.Astfel, clasele terminale au vacanta in perioada 2 aprilie - 11 aprilie, pentru Sarbatorile Pascale Catolice, si in perioada 30 aprilie - 9 mai, pentru Sarbatorile Pascale Ortodoxe.In intervalul 12 aprilie - 29 aprilie, clasele terminale vor participa online la toate activitatile didactice.Decizia preelungirii vacantei a fost luata de autoritati in incercarea de a opri cel de-al treilea val al pandemiei de coronavirus.Numarul de noi infectari depaseste aproape zilnic 6.000 de cazuri, multe dintre cazuri fiind medii si severe. Sectiile de Terapie Intensiva sunt pline, presiunea pe sistemul medical fiind foarte mare.Specialistii reclama ca noile variante de coronavirus sunt mult mai contagioase si dau forme mai grave de boala. In aceste conditii, s-a cerut reducerea mobilitatii pentru limitarea raspandirii pandemiei.