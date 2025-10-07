Școlile din București se închid miercuri, 8 octombrie, din cauza codului roșu de vreme severă. Anunț oficial

Școlile din municipiul București vor fi închise miercuri, 8 octombrie, a anunțat primarul general interimar Stelian Bujduveanu marți. Elevii vor rămâne acasă în contextul codului roșu de vreme severă emis de meteorologi. Sunt așteptate ploi torențiale și rafale puternice de vânt.

„Şcolile Municipului Bucureşti vor fi închise pe perioada Codului Roşu, începând cu mâine. Mâine se închid. Acum suntem, în momentul acesta, în discuţii în Comitetul de Situaţii de urgenţă al Municipului Bucureşti. Înclinăm, toate forţele de ordine şi toate administraţiile, ca să fie închise şcolile pe perioada Codului Roşu, la fel ca în celelalte judeţe, pentru că nivelul şi volumul de apă care s-a anunţat este unul foarte mare şi ar crea mari probleme dacă mâine bucureştenii ar pleca de la muncă pentru a putea să-şi ridice copiii de la şcoală”, a declarat primarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, la Antena 3.

El a precizat că în funcţie de cum evoluează lucrurile această seară, vor lua decizii şi pe aparatul administrativ, administraţie publică. Bujduveanu a precizat că sunt în discuţii cu toţii de câteva ore bune pe acest subiect, iar propunerea prefectului şi a Inspectoratului Şcolar a fost aceea de a închide şcolile, pentru ziua de miercuri.

„Noi susţinem această propunere, aşteptăm votul final, pentru că ar trebui să ne gândim în primul rând la sănătatea populaţiei şi la riscul care se poate crea dacă părinţii ar pleca, în cazul în care inundaţia ar fi foarte mare, să-şi ridice copiii de la şcoală. Veţi avea un răspuns oficial din partea Comitetului pentru situaţii de urgenţă în scurt timp, dar în momentul de faţă discuţiile sunt avansate pentru a fi şcolile închise mâine”, a anunţat primarul general interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu.

