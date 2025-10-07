Județele care închid școlile după avertizarea Cod roșu de ploi abundente. Până când este valabilă atenționarea

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Ialomiţa a decis suspendarea cursurilor în toate unităţile de învăţământ din judeţ pentru data de 8 octombrie în contextul avertizării Cod roşu de ploi abundente.

Potrivit unui comunicat transmis, marţi, 7 octombrie, de Prefectura Ialomiţa, CJSU a dispus o serie de măsuri imediate pentru prevenirea şi gestionarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase ca urmare a avertizării meteorologice Cod roşu de ploi abundente valabilă în perioada 7 octombrie, ora 21:00 - 8 octombrie, ora 15:00.

Astfel, vor fi activate Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei (CJCCI), care va funcţiona la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Barbu Catargiu" al judeţului Ialomiţa, precum şi grupa operativă a ISU Ialomiţa, se va asigura permanenţa în toate primăriile, fiind convocate comitetele locale pentru situaţii de urgenţă la nevoie, vor fi verificate rigolele, şanţurile şi cursurile de apă, urmând să fie îndepărtate blocajele care pot împiedica scurgerea apelor pluviale.

De asemenea, CJSU a dispus intervenţia rapidă pentru degajarea arborilor căzuţi, evacuarea apei acumulate şi remedierea problemelor la reţelele de utilităţi, identificarea şi monitorizarea persoanelor vulnerabile (vârstnici, persoane cu dizabilităţi, gravide, bolnavi cronici etc.), pregătirea mijloacelor şi utilajelor necesare pentru eventuale intervenţii de urgenţă, dar şi transmiterea mesajelor de tip RO-ALERT şi informarea populaţiei în funcţie de evoluţia situaţiei meteorologice.

De asemenea, s-a dispus suspendarea cursurilor în toate unităţile de învăţământ din judeţul Ialomiţa pentru ziua de miercuri, 8 octombrie, în scopul protejării elevilor şi personalului didactic, mai arată sursa citată.

Şi Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Constanţa a decis, luni, 6 octombrie, închiderea şcolilor, grădiniţelor şi creşelor din judeţul Constanţa, pentru ziua de 8 octombrie, ca urmare a avertizării Cod roşu de ploi abundente.

