Român, șocat de prețurile din învățământul particular: "Cine își trimite copiii la școli private și de ce?"

Învățământul particular din România a câștigat tot mai multă popularitate în ultimii ani, atrăgând atât aprecieri, cât și critici. Percepția generală este că aceste instituții oferă o educație de calitate superioară, cu programe adaptate nevoilor individuale ale elevilor și condiții de studiu moderne.

Totuși, costurile ridicate ale taxelor fac ca învățământul privat să fie accesibil în principal familiilor cu venituri mari, care își doresc să investească semnificativ în viitorul copiilor lor.

Astfel, învățământul privat este adesea asociat cu elitele economice și sociale din România.

Un român a deschis o discuție pe această temă după ce a văzut în metrou o reclamă la o școală privată în care era anunțat și prețul pentru un an de studii.

"Cine își trimite copiii la școli private și de ce?"

Acesta este curios să afle ce venituri are o familie care își permite să suporte anual un astfel de cost.

"Ieri era în metrou o reclamă pentru o școală privată - caut taxele și surpriză, 12k/an. Mi se pare imens.

De curiozitate: cine își trimite copiii la școli private: ce profil aveți? Ce venituri să vă permiteți o rată la casă, mașină, cheltuieli diverse, plus certificări pentru părinți (în ziua de azi astea pot fi și 3k, și neapărat necesare pentru unii). Și ce așteptați de la o asemenea școală în ciclu primar, gimnazial? Copilul este încă mic, la cea din reclamă nu era măcar un profesor nativ, doar români și trebuiau luați la 16. Nicio șansă să ies de la firmă la 3.15 zilnic să fiu la 4 în față școlii să iau copilul.

PS: Nu am școală privată, nu-s profesor acolo doar nu înțeleg cine are atâția bani pentru aruncat pe fereastră în opinia mea", a scris acesta în postarea de pe Reddit.

"Aș vrea că ai mei copii să nu fie traumatizați precum am fost eu"

Postarea s-a bucurat de interes șă a strâns peste 400 de comentarii.

Printre cei care și-au expus punctele de vedere sunt părinți care au optat pentru școli particulare, dar și tineri care le-au absolvit.

"Păi de ce crezi că în secolul 17 copiii de boieri studiau la Viena sau Paris?"

"Și eu am învățat la un liceu privat. Mergeam cu plăcere la școală, eram puțini în clasa, profesorii erau atenți la noi și predau cu plăcere. Dacă simțeam că avem nevoie de ore în plus, le spuneam și rămâneau să ne explice după ore, așa că nu am avut nevoie de meditații.

Am făcut toate materiile în engleză (în afară de limba română), aveam constant activități (cursuri de prim ajutor, cluburi de debate, conferințe).

Când o să am copiii mei, voi face tot posibilul să aibă și ei parte de o experiență cât se poate de asemănătoare."

"Eu în principiu aș vrea că ai mei copii să nu fie traumatizați precum am fost eu de anumite specimene de la stat. Plătesc un ban și știu că treaba e făcută cum trebuie".

"Mă duceam cu drag la liceu, mi-e dor de perioada aia!"

"Și eu am fost la un liceu privat (în clasele a XI-a și a XII-a) și am avut o experiență similară. M-au mutat părinții mei după niște experiențe horror într-un liceu de stat, din top 3. Pe lângă ce ai scris tu, eu una am simțit și că profesorii nu erau așa focusați pe a ne da note proaste, a ne “prinde” cu materia neînvățata, ci dacă luăm vreo notă proastă, nu o treceau în catalog, ci veneau să ne întrebe dacă nu am înțeles, organizau ore suplimentare (opționale) în care reluau explicațiile, pentru că își doreau cu adevărat să înțelegem materia. Și repetăm testul după toate astea, iar rezultatele erau pozitive. Și sincer, cred că nu aș fi luat note așa mari la bac dacă nu învățăm la un liceu de genul asta, într-un mediu de genul asta. Mă duceam cu drag la liceu, mi-e dor de perioada aia!"

"Hai să îți spun cum am gândit eu care am copil de 24 acum. Grădiniță și 1-4 le-a făcut în privat pentru că atenția pentru copii era altă, preocupările altele, a învățat să iubească lectura, a pornit cu 3 limbi străine, orele de “desen” se făceau la Muzeul de Artă, programul era 8-18 pentru că există ceea ce azi se numește after school. Sigur erau alte prețuri atunci. În gimnaziu l-am mutat la o școală de stat pentru că dezvoltase o pasiune pentru chitară și era mult prea aglomerat.

Gimnaziu și liceul l-a făcut la un Colegiu bilingv cu atestări de Cambridge la engleză și Goethe Institut la germană. Nu am pompat bani în meditații a și fost un copil foarte bun așa încât când a vrut facultate în Elveția economisisem pentru varianta de învățământ în străinătate. Acum e stabilit în Elveția, lucrează și urmează un master online la Londra. Nu mai știu foarte multe despre școlile private însă sunt și multe foarte slabe sau cu programe după școlile din străinătate. Fi-miu a fost un student foarte bun cu liceul de stat din România profil mate-info, a terminat facultatea cu high honors. Sfatul meu ar fi să alegeți o școală care i se potrivește, să înțelegeți ce ii place și să îl canalizați înspre acolo dacă vreți să fie fericit, să gândiți resurse pentru facultate, pentru că dacă își dorește o facultate bună afară e frustrant să nu îl poți susține. Nu suntem milionari, suntem oameni obișnuiți doar am gândit în viitor pentru el."

"Investițiile în educație sunt cele mai bune investiții"

"Eu am copilul la o școală privată în Iași, taxa e undeva la 350 eur lunar+ mâncare 24 lei pe zi cred + opționale (robotică, arte) Merită pentru că sunt puțini în clasa, programul e până la 16:00, profesorii chiar își dau interesul, copilul face progrese incredibile, colegii sunt “aleși” și nu, nu trebuie să accept că al meu să ia bătaie de la un “copil de etnie” căruia nu ai ce să-i faci (era un caz de genul pe aici recent). La o perioada X se face o întâlnire părinte-profesori unde se prezintă note, tot ce au lucrat în perioada aia, feedback de la fiecare profesor pentru copil. Sunt copii care au doar 10, mulți care au note mici. Nu li se suflă în fund, nu se dau note pe pleașcă, efectiv se caută modul de învățare al fiecărui copil și it works. Faptul că e predare în engleză după X ani e doar un bonus pentru mine. Fac activități de m-am plictisit eu, mereu e altceva (book fair, science fair, excursie, sports day, parents day, teatru). Pentru toate acestea, merită școală și probabil aș fi plătit și mai mult."

"Investițiile în educație sunt cele mai bune investiții".

"Copilul meu merge cu plăcere la școala privată, are colegi faini, nu există bulling. Pe partea de educație fac școală cum trebuie, profesorii se țin de treabă, nu chiulesc, profesorii sunt fie foarte buni, sau mediocri în cel mai rău caz. Dar nu există profesori dezastruoși care nu își fac treaba. Profesorii dau interviu, nu sunt selectați după notă de la titularizare. Să ții minte că la stat sunt repartizați toți cei cu note de trecere, inclusiv cu notă 6. Copii fac sport că lumea, limbi străine, teatru etc. Pe lângă asta au tot felul de festivaluri, târguri, concursuri.

Părinții copiilor sunt antreprenori, lucrează în IT, corporatiști."