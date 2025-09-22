Reacția Ministerului Educației la mesajele de amenințare trimise școlilor. Cea mai importantă măsură de securitate a unităților de învățământ

Autor: Aniela Manolea
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 13:44
Reacția Ministerului Educației la mesajele de amenințare trimise școlilor Foto: Pexels

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a anunțat luni, 22 septembrie, că reprezentanţii săi mențin o comunicare permanentă cu anchetatorii care verifică mesajele de ameninţare primite pe adresele de e-mail ale unor școli și spitale.

„Reprezentaţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării monitorizează situaţia, fiind în legătură permanentă cu reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne şi ai Direcţiei Siguranţă Şcolară din cadrul Poliţiei Române. Siguranţa în şcoală, atât a copiilor, cât şi a personalului, trebuie să fie prioritară”, a transmis oficial biroul de comunicare al ministerului.

Aceştia cer conducerilor unităţilor de învăţământ să se asigure de respectarea cu stricteţe a regulilor de acces în unităţile de învăţământ, stabilite prin procedurile proprii elaborate în acest sens, precum şi, în colaborare cu autorităţile publice locale şi Poliția Locală, de asigurarea securităţii perimetrului şcolar.

„De asemenea, facem un apel către personalul din unităţile de învăţământ - directori, profesori - ca, dacă se impune, să comunice cu elevii şi părinţii, pentru a menţine în şcoală un climat de calm și echilibru. Informaţii privind evoluţia investigaţiei vor fi comunicate de instituţiile care au competenţă în acest sens”, au mai transmis reprezentanţii ministerului.

Deocamdată, nu există informaţii cu privire la numărul total al instituţiilor care au primit astfel de mesaje, în care se amenință cu un „masacru”.

„Luni dimineaţă, voi intra în şcoala voastră / spitalul vostru cu două pistoale Beretta Px4 Storm şi voi încerca să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî foarte mulţi copii / pacienţi, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliţia, mă voi sinucide. Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni. Toţi meritaţi să suferiţi, eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viaţa, aşa că este timpul să vă simţiţi şi voi la fel. Abia aştept să vă omor”, este mesajul trimis către zeci de școli şi unităţi medicale.

