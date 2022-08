Ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu a vorbit, miercuri, în şedinţa de Guvern despre problema wc-urilor din curtea şcolilor.

Acesta a declarat că este ”o problemă exagerată” şi că ”trebuie să înţelegem că toaleta din curtea școlii nu are legătură cu o calitate a educației”. ”Din moment ce mulţi dintre noi am făcut performanţă învăţând în acest şcoli, cred că este o dovadă asta”, a mai spus ministrul, care a promis că îi va trimite premierului planul privind rezolvarea acestui aspect mult mai devreme decât termenul dat de Nicolae Ciucă, la sfârşitul acestui an.

”În urmă cu 3 sau 4 ani erau peste 2.000 de şcoli cu grupuri sanitare neconforme, acum, dacă autorităţile locale vor folosi finanţarea acordată prin bugetul Ministerului Educaţiei vom rămâne cu 100 de şcoli și am încredere că în doi ani nu va mai exista nicio şcoală cu wc-uri în curte în România.

Încrederea se va transpune într-un plan concret de acţiune pe care vi-l vom prezenta, domnule prim-ministru, cum aţi cerut, nu până la sfârşitul anului, ci îmi place să cred că o să îl prezentăm mult mai devreme şi mă angajez să îl prezentăm mult mai devreme”, a spus ministrul Educaţiei.

Premierul Nicolae Ciucă le-a dat termen, marţi, miniştrilor Sorin Cîmpeanu şi Lucian Bode, până la sfârşitul acestui an, să vină cu planul privind rezolvarea toaletelor din curţile şcolilor, el afirmând că nu admite niciun fel de scuză.

Ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu a afirmat, la rândul lui, că anul trecut două treimi din bugetul Ministerului Educaţiei alocat pentru conformarea toaletor din curţile şcolilor s-au întors la bugetul de stat, pentru că autorităţile locale nu au folosit această linie de finanţare.

