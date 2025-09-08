Legendara trupă Scorpions, din nou la București. Cât costă biletele la turneul aniversar "Coming Home", 60 de ani de istorie rock VIDEO

Autor: Adrian Zia
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 20:15
636 citiri
Legendara trupă Scorpions, din nou la București. Cât costă biletele la turneul aniversar "Coming Home", 60 de ani de istorie rock VIDEO
Scorpions la București în 2013 FOTO Facebook

Legendara trupă Scorpions vine din nou la București pe 11 septembrie, la Romexpo. Este vorba despre un concert aniversar din cadrul turneului internațional „Coming Home”, dedicat celor șase decenii de carieră.

„Rock You Like a Hurricane”, „Still Loving You” sau „Wind of Change” sunt hit-urile care au marcat generații întregi de fani, cu peste 100 de milioane de albume vândute și concerte memorabile pe toate continentele, și se vor auzi din nou în Capitala României.

Evenimentul de la Romexpo, care pune din nou Bucureștiul pe harta rock-ului mondial, va începe la ora 17:00. În deschiderea concertului Scorpions, publicul va fi încălzit de trupa Kempes.

Biletele la acest super-concert sunt disponibile pe IaBilet, Entertix și Eventim, iar fanii Scorpions au la dispoziție mai multe categorii de acces:

- General Access – 330 lei

- Golden Circle – 440 lei

- Front of Stage – 550 lei

Cu peste 100 de milioane de albume vândute în întreaga lume, Scorpions este una dintre cele mai influente și longevive trupe de hard rock și heavy metal din istorie. A fost fondată în 1965 la Hanovra, Germania, de chitaristul Rudolf Schenker, iar alături de el, Klaus Meine (voce) a devenit vocea inconfundabilă a formației.

Supărarea angajaților de la Senat, după tăierea sporurilor. Cer scoaterea antenelor de pe Casa Poporului. „Generează câmpuri electromagnetice și radiații”
Supărarea angajaților de la Senat, după tăierea sporurilor. Cer scoaterea antenelor de pe Casa Poporului. „Generează câmpuri electromagnetice și radiații”
După limitarea sporului pentru condiții vătămătoare de la 1.500 lei la 300 de lei, de la 1 iulie, de către Guvernul Bolojan, mai multe categorii de bugetari au fost nemulțumite. Sporul de...
Scutirea plății CASS ar putea reveni pentru șase categorii socio-profesionale. Cum s-a răzgândit PSD după ce a susținut măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan
Scutirea plății CASS ar putea reveni pentru șase categorii socio-profesionale. Cum s-a răzgândit PSD după ce a susținut măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan
După ce a susținut pachetul doi de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan, PSD a depus în Parlament două proiecte de lege care să-l modifice. Social-democrații vor să se revină la...
#Scorpions concert Bucuresti, #bilete, #turneu aniversar , #concerte
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Alba, cand a vrut sa-i faca pe plac lui Trump
Digi24.ro
"Soferul fantoma" al unei masini tip Formula 1, identificat in sfarsit de politisti: bolidul alerga pe autostrazi din 2019
DigiSport.ro
Lovitura neinteleasa de nimeni! Putea juca in Champions League, dar a semnat in Romania
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Legendara trupă Scorpions, din nou la București. Cât costă biletele la turneul aniversar "Coming Home", 60 de ani de istorie rock VIDEO
  2. Prințul Harry aduce un omagiu Reginei Elisabeta a II-a la Windsor, la trei ani de la deces
  3. Amalia Năstase, dezvăluiri rare despre mariajul cu Răzvan Vasilescu. Care este secretul relației lor: „Ne și distrăm”
  4. Care este cel mai bun moment pentru a lua micul dejun dacă ai diabet, potrivit specialiștilor
  5. Medicii oncologi dezvăluie 12 simptome pe care nu le-ar ignora niciodată
  6. Jorge dezvăluie dieta prin care se menține în formă. La ce alimente a renunțat artistul: „Asta e noua superputere a bărbaților”
  7. Oana Monea și-a găsit jumătatea după Insula Iubirii. Cine este noul bărbat din viața ei
  8. Cum să revii în formă după concediu. Recomandările lui Carmen Brumă pentru a scăpa de kilogramele în plus
  9. Monica Anghel dezvăluie cum se simte acum după operația la ochi: „Urmez cu o strictețe fantastică tratamentul”
  10. Flavia Mihășan, primele declarații despre relația cu Andrei Ciobanu: „Nu a apărut de pe o zi pe alta”

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...