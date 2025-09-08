Legendara trupă Scorpions, din nou la București. Cât costă biletele la turneul aniversar "Coming Home", 60 de ani de istorie rock VIDEO

Legendara trupă Scorpions vine din nou la București pe 11 septembrie, la Romexpo. Este vorba despre un concert aniversar din cadrul turneului internațional „Coming Home”, dedicat celor șase decenii de carieră.

„Rock You Like a Hurricane”, „Still Loving You” sau „Wind of Change” sunt hit-urile care au marcat generații întregi de fani, cu peste 100 de milioane de albume vândute și concerte memorabile pe toate continentele, și se vor auzi din nou în Capitala României.

Evenimentul de la Romexpo, care pune din nou Bucureștiul pe harta rock-ului mondial, va începe la ora 17:00. În deschiderea concertului Scorpions, publicul va fi încălzit de trupa Kempes.

Biletele la acest super-concert sunt disponibile pe IaBilet, Entertix și Eventim, iar fanii Scorpions au la dispoziție mai multe categorii de acces:

- General Access – 330 lei

- Golden Circle – 440 lei

- Front of Stage – 550 lei

Cu peste 100 de milioane de albume vândute în întreaga lume, Scorpions este una dintre cele mai influente și longevive trupe de hard rock și heavy metal din istorie. A fost fondată în 1965 la Hanovra, Germania, de chitaristul Rudolf Schenker, iar alături de el, Klaus Meine (voce) a devenit vocea inconfundabilă a formației.

