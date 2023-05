Anunțul făcut de Martin Scorsese după ce s-a întâlnit cu Papa Francisc

Regizorul Martin Scorsese se află într-un turneu post-Cannes în Italia, unde s-a întâlnit cu Papa Francisc şi a anunţat că va face un film despre Iisus.

„Am răspuns la apelul Papei către artişti în singurul mod pe care îl ştiu: imaginând şi scriind un scenariu pentru un film despre Iisus”, a anunţat Scorsese, sâmbătă, în timpul unei conferinţe la Vatican, potrivit mai multor relatări. „Şi sunt pe cale să încep să-l fac”, a adăugat regizorul, sugerând că acesta ar putea fi următorul său film, scrie Variety.

Tot sâmbătă, înainte de a participa la conferinţa „Estetica globală a imaginaţiei catolice”, Scorsese şi soţia sa, Helen Morris, l-au întâlnit pe Papa Francisc în timpul unei audienţe private la Vatican.

În ceea ce priveşte referinţele cinematografice, în timpul conversaţiei, Scorsese a menţionat admiraţia pentru „The Gospel According to St. Matthew.” de Pier Paolo Pasolini. Scorsese a vorbit, de asemenea, despre semnificaţia propriului film din 1988 „The Last Temptation of Christ” şi despre „etapa ulterioară în cercetarea sa asupra figurii lui Iisus”, reprezentată de drama sa din 2016 „The Silence” despre persecuţia creştinilor iezuiţi în Japonia secolului al XVII-lea. Filmul a fost proiectat în 2016 la Vatican. Francisc este primul papă iezuit şi se ştie că s-a alăturat ordinului iezuit sperând să devină misionar în Japonia.

Turneul italian al lui Scorsese include şi o serie de proiecţii ale filmelor sale, combinate cu lucrări care i-au inspirat creaţiile, pe care le va prezenta luni la cinemateca Casa del Cinema din Roma; un master class, marţi, pentru studenţii şcolii de film Centro Sperimentale din Roma; şi o conversaţie pe scenă, vineri, la Bologna, unde va fi invitat al Cineteca di Bologna, arhivele de film care organizează festivalul Il Cinema Ritrovato dedicat filmului de patrimoniu.