Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci scorțișoară în fiecare zi

Scorțișoara este unul dintre cele mai vechi condimente cunoscute FOTO Pixabay

Scorțișoara nu este doar un condiment aromat pentru latte sau ovăz — este unul dintre cele mai vechi condimente cunoscute, folosit de secole atât pentru gust, cât și pentru posibile beneficii asupra sănătății. Potrivit nutriționiștilor, cercetările moderne încep să confirme ceea ce tradițiile antice presupuneau.

„Scorțișoara oferă multiple beneficii pentru sănătate datorită conținutului ridicat de antioxidanți și proprietăților antiinflamatorii,” spune nutriționista Samantha DeVito.

De ce iubim scorțișoara

Bogată în antioxidanți

„Scorțișoara este plină de antioxidanți, în special polifenoli precum acidul cinnamic și cinamaldehida,” explică dieteticianul Avery Zenker. Antioxidanții ajută organismul să neutralizeze stresul oxidativ, care poate deteriora celulele și contribui la inflamația cronică. Inflamația prelungită crește riscul de boli metabolice.

„Profilul antioxidant abundent al scorțișoarei poate proteja celulele, încetini procesele legate de îmbătrânire și poate reduce riscul bolilor cronice,” adaugă Zenker.

Poate susține reglarea zahărului din sânge

Scorțișoara a fost studiată pentru rolul său potențial în reglarea glicemiei. Compușii din plante pot imita insulina, facilitând transportul glucozei în celule și scăzând nivelul zahărului din sânge.

Ads

Cercetările arată că doze mici, chiar o linguriță (aprox. 2 grame) pe zi, pot îmbunătăți reglarea glicemiei la unele persoane. De asemenea, scorțișoara poate crește sensibilitatea la insulină și reduce vârfurile glicemice după mese, fiind utilă mai ales persoanelor cu prediabet sau diabet de tip 2.

Indiferent dacă este consumată în alimente, ceaiuri sau suplimente, scorțișoara poate ajuta la controlul glicemiei la persoanele cu și fără diabet, spune nutrționista Sheri Gaw.

Poate sprijini sănătatea inimii

Scorțișoara poate contribui la menținerea unui nivel sănătos al colesterolului și trigliceridelor — doi indicatori importanți ai riscului cardiovascular. Unele studii sugerează că consumul regulat este asociat cu scăderea colesterolului total și LDL („rău”), reducerea trigliceridelor și creșterea HDL („bun”).

Ads

De asemenea, poate avea efecte modeste asupra tensiunii arteriale. Un studiu a arătat că consumul constant timp de opt săptămâni a dus la scăderea tensiunii.

Chiar dacă scorțișoara nu înlocuiește alte obiceiuri sănătoase pentru inimă sau tratamentele recomandate de medic, adăugarea ei regulată în alimentație este o metodă simplă de a sprijini sistemul cardiovascular.

Poate ajuta la reducerea inflamațiilor

Multe afecțiuni de sănătate sunt influențate de inflamația cronică, iar compușii din scorțișoară pot ajuta la calmarea căilor inflamatorii. Beneficiile pot fi utile în special pentru persoanele cu artrită, boli de inimă sau diabet de tip 2.

„Consumului de scorțișoară i s-a asociat reducerea inflamației sistemice, inclusiv scăderea nivelului de proteină C-reactivă (CRP), un marker al inflamației,” spune Zenker.

Informații nutriționale

Scorțișoara este consumată de obicei în cantități mici, deci nu furnizează calorii sau nutrienți majori. Pentru 1 linguriță (2,6 g) de scorțișoară măcinată:

Ads

Calorii: 6

Carbohidrați: 2 g

Fibre: 1 g

Zahăr: 0 g

Grăsimi totale: 0 g

Colesterol: 0 mg

Sodiu: 0 mg

Este scorțișoara sigură pentru toată lumea?

Pentru majoritatea oamenilor, scorțișoara este sigură în cantitățile mici folosite în alimentație. Studiile au analizat doze de 1–6 g pe zi (aproximativ ½ – 2 lingurițe).

Tipul de scorțișoară contează:

Cassia (cea mai vândută în supermarket) conține mai multă cumarină, care poate afecta ficatul în cantități mari.

Scorțișoara Ceylon („adevărata scorțișoară”) are foarte puțină cumarină și este considerată mai sigură pentru consum regulat.

Doze mari, fie ca pulbere, fie ca supliment, pot interacționa cu medicamente (anticoagulante, antibiotice, medicamente pentru diabet sau inimă) sau pot cauza iritații orale ori toxicitate hepatică.

Cum să incluzi scorțișoara în alimentație

Amestec-o în ovăz, iaurt, smoothie sau cafea.

Presară peste cartofi dulci, dovleac sau morcovi copți.

Adaug-o în granola, batoane energizante sau produse de patiserie.

Pune puțină în chili, curry sau tocănițe pentru aromă suplimentară.

Combin-o cu fructe precum mere, pere, piersici sau banane.

Ads

Concluzia experților

Scorțișoara este un condiment simplu cu multiple beneficii potențiale: susține controlul glicemiei, sănătatea inimii și poate reduce efectele inflamației cronice. Totuși, funcționează cel mai bine ca parte a unei diete echilibrate, nu înlocuiește tratamentele medicale sau alte obiceiuri sănătoase.

Dacă o consumi frecvent, menține porțiile moderate și fii atent la posibile interacțiuni cu medicamentele. În rest, presărată în mâncăruri, scorțișoara adaugă aromă și un plus de sănătate rutinei tale zilnice, scrie eatingwell.com.

Ads