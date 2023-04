Soţul fostei șefe a guvernului scoțian Nicola Sturgeon, Peter Murrell, a fost arestat miercuri, 5 aprilie, în cadrul unei anchete cu privire la finanţarea Partidului Naţional Scoţian (SNP), relatează BBC News.

Peter Murrell, în vârstă de 58 de ani, a fost plasat în arest preventiv miercuri dimineaţă.

Poliţia scoţiană a anunţat că a făcut percheziţii la ”un număr de adrese în cadrul anchetei”. Printre acestea s-a aflat și locuinţa cuplului, la Glasgow, şi sediul SNP, la Edinburgh.

BREAKING: 58 year old man arrested at former First Minister Nicola Sturgeon’s house in connection with the ongoing investigation into the funding and finances of the SNP. @itvnews pic.twitter.com/vtEUtlgKun