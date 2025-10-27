Români condamnați în Scoția pentru abuzarea a 10 femei. Liderul bandei, un "proxenet care făcea cu ochiul și rânjea", cânta în mașină melodia P.I.M.P. a lui 50 Cent FOTO

O bandă de agresori din România, condusă de un „proxenet care face cu ochiul și rânjește” a fost închisă pentru violarea și abuzul sexual asupra a 10 femei în apartamente din Dundee, Scoția.

Cei patru bărbați și o femeie și-au abuzat victimele - cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani - cu droguri la diverse proprietăți între 2021 și 2022, scrie BBC.

Liderul bandei, Marian Cumpănăsoiu, în vârstă de 38 de ani, împreună cu Remus Stan, în vârstă de 35 de ani, Cristian Urlăteanu, în vârstă de 41 de ani, Cătălin Dobre, în vârstă de 45 de ani, și Alexandra Bugonea, în vârstă de 35 de ani, au fost condamnați anterior pentru 30 de capete de acuzare la Înalta Curte din Glasgow.

Cumpănăsoiu a fost condamnat la 24 de ani, Urlăteanu la 20 de ani, Stan la 12 ani, Dobre la 10 ani și Bugonea la opt ani.

Romanian grooming gang jailed for raping and sexually abusing 10 women in flats across Dundee, Scotlandhttps://t.co/79W2j1wzCK — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 27, 2025

Judecătorul Lord Scott a declarat că o parte din grup „au deviat și au minimalizat” infracțiunile comise împotriva victimelor vulnerabile.

El a adăugat: „Oferindu-le o cantitate nesfârșită de cocaină crack, în mare parte gratuită, le-ați exacerbat vulnerabilitățile și ați continuat să le exploatați pentru propria satisfacție sexuală și, în unele cazuri, pentru câștig financiar.

„Fără îndoială, ați presupus, pe bună dreptate, o vreme, că stilul de viață al femeilor, legat de consumul de droguri, însemna că nu erați raportați sau detectați.”

Judecătorul a spus că banda a folosit vulnerabilitatea femeilor „pentru a încerca să le atace credibilitatea”.

Lordul Scott a continuat: „Poate că ați crezut că nimănui nu-i pasă de victimele dumneavoastră, ceea ce înseamnă că le puteți face orice doriți fără consecințe. Dacă da, evenimentele v-au dovedit că v-ați înșelat.

„Fiecare dintre femei a găsit puterea de a depune mărturie în ciuda dificultăților cu care s-a confruntat și a făcut pași pentru a trece peste acea etapă a vieții lor.”

Judecătorul a spus că va fi o chestiune de competența Ministerului de Interne, dar este probabil ca banda să fie deportată la finalizarea pedepselor.

Trei membri ai bandei - Urlăteanu, Dobre și Bugonea - au fugit din țară, dar au fost găsiți și extrădați înapoi în Scoția din Belgia și Republica Cehă pentru procesul lor din decembrie anul trecut.

Jurații din procesul de șase săptămâni au auzit mărturii sfâșietoare despre modul în care banda a exploatat femeile, majoritatea fiind deja tulburate de probleme personale.

Cumpănașoiu a fost găsit vinovat de 10 capete de acuzare de viol, în timp ce Urlăteanu a fost condamnat pentru șase violuri.

Cumpănașoiu a fost condamnat și pentru o acuzație în temeiul Legii privind traficul de persoane, pentru că a forțat o femeie să se prostitueze, și pentru două acuzații de administrare a unui bordel.

Stan a fost găsit vinovat de patru violuri, în timp ce Dobre a fost găsit vinovat de două violuri.

Alexandra Bugonea a fost condamnată pentru un viol și activitate sexuală ilegală cu o altă persoană.

Poliția scoțiană a descoperit activitățile bandei în timpul unei operațiuni axate pe traficul de femei din Europa de Est către Dundee pentru a lucra ca prostituate.

Însă ofițerii au descoperit că femei locale vulnerabile erau, de asemenea, ademenite cu cadouri și droguri, inclusiv cocaină crack.

Unii membri ai bandei lucrau în locuri de muncă legitime ca șoferi de livrare de alimente, dar ademeneau și o serie de tinere din zona locală.

Femeile erau forțate să întrețină relații sexuale cu banda și încurajate să recruteze prieteni pentru a veni la proprietăți cu promisiunea că vor primi droguri.

Victimele erau asaltate cu whisky și cocaină crack, precum și obligate să participe la „jocuri sexuale”.

Banda era condusă de Cumpănașoiu, care a fost descris ca un „proxenet care făcea cu ochiul și rânjea” și care se comporta cu o „natură prădătoare” față de femei.

După condamnare, Crown Office a publicat imagini de pe telefonul mobil cu Cumpănașoiu în mașina sa cântând melodia P.I.M.P. a lui 50 Cent.

Una dintre victime a fost forțată să se prostitueze după ce Cumpănașoiu și Stan i-au creat un profil pe un site web și au îndemnat-o să întâlnească bărbați cu care să facă sex.

Se spune că acestei victime i s-a vândut un „vis uimitor” despre cum ar putea face „mulți bani” din vânzarea corpului său.

Dar se spune că liderul bandei, Cumpănașoiu, s-a supărat la un moment dat că aceasta nu câștiga suficient.

Pe telefonul său s-a găsit un videoclip care o înregistra pe victimă urcând într-un copac.

Se spune că Cumpănașoiu ar fi amenințat-o: „Pentru că nu faci bani, stai toată ziua în copac”.

El și Stan au violat-o pe aceasta.

Cumpănașoiu a fost descris de o victimă ca fiind „absolut neobosit”, iar o alta s-a simțit „dezgustată” de el.

Cumpănașoiu a susținut că i-a dat uneia dintre tinere doar cocaină crack pentru a fi „politicos”.

Alexandra Bugonea, care era prostituată în Dundee, a recunoscut că a organizat „petreceri sexuale” în apartamentul ei și le-a descris ca având o „atmosferă distractivă”.

Însă o victimă a descris că a văzut-o pe Bugonea semi-goală și s-a unit cu iubitul ei de atunci, Cristian Urlățeanu, pentru a o viola.

Chestionată despre agresarea sexuală a vreuneia dintre victime, Bugonea a spus: „Sunt femeie - de ce aș avea un plan să o violez?”

De asemenea, a negat că femeile l-au vizitat doar din cauza problemelor lor legate de droguri, susținând că credea că sunt „prietene”.

Au existat și mărturii despre cum Urlățeanu, Stan și Dobre au violat o altă femeie.

Lordul Scott a declarat că Cumpănașoiu „a mințit, a negat și a deviat subiectul” și „nu a arătat nicio perspectivă sau remușcare semnificativă”.

Instanța a aflat că a jucat un rol esențial în identificarea, direcționarea și recrutarea femeilor în scopuri de exploatare sexuală și le-a furnizat cocaină crack.

Judecătorul a mai spus că același Cumpănașoiu reprezenta o „amenințare ridicată la adresa femeilor”.

Pedeapsa sa de 24 de ani va fi împărțită între o pedeapsă de 20 de ani cu închisoare și o prelungire de patru ani.

Pedeapsa lui Urlăteanu a fost, de asemenea, împărțită între o pedeapsă de 18 ani cu închisoare și o prelungire de doi ani.

Între timp, Bugonea a plâns în boxa acuzaților după ce a fost închisă timp de opt ani.

Juriul a aflat că a avut experiențe dificile în copilărie și că este posibil să fi fost exploatată de alții.

Dar instanța a aflat că implicarea ei, fie ea deliberată sau nu, ar fi putut ajuta la atragerea unora dintre victime și la asigurarea lor că vor fi în siguranță.

Au fost emise ordine de nehărțuire care interzic grupului să își contacteze victimele pe o perioadă nedeterminată.

De asemenea, au fost înscriși în registrul infractorilor sexuali.

Separat, lui Stan i s-a emis un ordin de exploatare prin trafic pe cinci ani.

Fiona Kirkby, procuror fiscal pentru infracțiuni sexuale la Înalta Curte, a declarat: „Această bandă a exploatat fără milă femei vulnerabile pentru propriul câștig, fără a ține cont de suferința și trauma pe care au cauzat-o.

Acestea au fost crime cu adevărat reprobabile, iar victimele trebuie lăudate pentru curajul de care au dat dovadă în a vorbi.”

Inspectorul detectiv Scott Carswell a mulțumit partenerilor forțelor de ordine care au sprijinit victimele pe parcursul anchetei.

De asemenea, el a îndemnat oamenii să contacteze direct ofițerii dacă au nelămuriri.

Inspectorul detectiv Carswell a adăugat: „Victimele sunt adesea vulnerabile, pot fi prinse în capcană cu libertate sau opțiuni limitate și, uneori, este posibil să nu realizeze că sunt, de fapt, victime.

„Acest apel poate fi primul pas în eliberarea cuiva din sclavie și exploatare.”

