„Tapetul electric”, noua inovație ce încălzește casa mai ieftin și fără a polua mediul

Tapetul electric ajută la rezolvarea problemei încălzirii caselor scoțiene vechi cu o izolare termică slabă.

Scoția testează „tapetul electric” ca alternativă la centralele pe gaz pentru a menține locuințele calde fără a arde combustibili fosili, scrie publicația Interesting Engineering.

84% din locuințele scoțiene ard gaz pentru a produce căldură, ceea ce reprezintă aproape 36% din emisiile anuale de carbon ale țării. În plus, casele din Scoția sunt unele dintre cele mai vechi clădiri din Europa, construite într-o perioadă în care tehnologia de izolare nu era foarte avansată, astfel încât acestea pierd căldura de trei ori mai repede decât casele mai noi.

Deoarece casele sunt încălzite prin arderea gazului, izolarea ineficientă duce la o utilizare mai mare a combustibililor fosili, crescând astfel emisiile de carbon ale Scoției. Noul „tapet electric” este conceput pentru a rezolva această problemă.

„Tapetul electric” este o suprafață subțire care este alimentată cu energie electrică. Acesta este alcătuit din benzi de cupru și grafen care emit radiații infraroșii care pot încălzi o casă fără să emită emisii. Acestea pot fi alimentate cu energie electrică de la fermele eoliene offshore.

„Tapetul electric” poate fi montat cu ușurință pe tavan și începe să încălzească la aproximativ trei minute după pornire. În plus, căldura furnizată nu conține produse de ardere care, de obicei, înrăutățesc calitatea aerului dintr-o locuință.

Cercetătorii monitorizează eficiența noii tehnologii folosind senzori speciali și analize bazate pe inteligență artificială. De asemenea, inovația a primit un feedback bun din partea celor care il folosesc.

Ads

„Proiecte pilot inovatoare precum acesta sunt vitale atunci când se analizează cea mai bună modalitate de a contribui la reducerea costurilor energetice și a emisiilor”, a declarat Ruairi Kelly, consilier municipal din Glasgow.

Proiectul este finanțat de Scotland Beyond Net Zero - o coaliție de experți în climă și durabilitate de la diferite universități din Scoția, care își propune să accelereze tranziția țării către emisii nete zero. Procesul este unul dintre celelalte opt proiecte care implică colaborări intersectoriale pentru a aborda provocările legate de durabilitate.

„Fondul inițial a fost conceput pentru a consolida parteneriatele de cercetare interinstituționale dintre universitățile din Scoția și organizațiile externe, inclusiv grupurile comunitare, organismele guvernamentale și sectorul privat”, a declarat Lisanne Gibson, președinte al Scotland Beyond Net Zero și, de asemenea, director adjunct pentru cercetare la Universitatea din Dundee.

Ads