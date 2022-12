Cererea în căsătorie inspirată din Titanic care s-a încheiat cu o baie în ocean VIDEO

O cerere în căsătorie s-a încheiat într-un mod cu totul neașteptat.

Tinerii îndrăgostiți și-au întins mâinile la prora unei bărci, încercând să replice celebra scenă din Titanic, cu Leonardo di Caprio și Kate Winslet.

Scott Clyne, personajul știri prezentate de CNN, a vrut să meargă și mai departe. A scos din buzunar o cutiuță cu un inel, fiind gata să își ceară iubita, pe Suzie Tucker, în căsătorie.

Cutia i-a scăpat din mână și a căzut în ocean. Fără să stea pe gânduri, Scott s-a aruncat în apa rece și chiar a reușit să recupereze "comoara". Suzie nu se mai putea abține din râs, însă Scott și-a dus până la capăt planul și a cerut-o de soție.

Ea a spus "Da", așa că povestea s-a încheiat cu happy-end.

A man plunges into the ocean after an engagement ring as his "Titanic" themed proposal goes horribly wrong pic.twitter.com/Kpl3SVJhvC