Schimbare de antrenor la cea mai puternică națională din lume

Federaţia de Rugby din Noua Zeelandă a anunţat, marţi, că l-a ales pe Scott Robertson ca antrenor al echipei All Blacks din 2024, relatează Le Figaro.

Robertson este în prezent antrenorul echipei Crusaders din Noua Zeelandă. El îl va înlocui pe Ian Foster, care „va conduce pe All Blacks până la sfârşitul Cupei Mondiale de Rugby 2023 din Franţa”, a anunţat New Zealand Rugby.

Robertson, în vârstă de 48 de ani, a fost ales în locul lui Jamie Joseph, actualul selecţioner al Japoniei.

Contractul său va fi valabil până la sfârşitul Cupei Mondiale 2027 din Australia.

New Zealand Rugby a salutat succesul neegalat al lui Robertson la nivel naţional şi reputaţia sa de antrenor inovator.

"Palmaresul său de antrenor vorbeşte de la sine în ceea ce priveşte succesul, dar ceea ce s-a remarcat în timpul procesului de interviu a fost abordarea sa inovatoare a jocului, pasiunea pentru jucătorii săi şi dorinţa de a contribui la moştenirea All Blacks”, a declarat directorul executiv al federaţiei, Mark Robinson.

Fost jucător de linie a treia al All Blacks, Robertson, 23 de selecţii în meciuri-test pentru Noua Zeelandă între 1998 şi 2002, antrenează echipa Crusaders din 2017, câştigând şase titluri succesive de Super Rugby. Dar nu a antrenat niciodată o echipă naţională.

Ian Foster, care a anunţat la începutul lunii martie că nu va semna un nou contract, a fost sub presiune încă de anul trecut din cauza performanţelor destul de slabe ale All Blacks, inclusiv o serie de înfrângeri împotriva Irlandei şi prima lor înfrângere acasă împotriva Argentinei. New Zealand Rugby făcuse pasul neobişnuit de a începe procesul de recrutare cu mult înainte de expirarea contractului lui Foster, aparent pentru a împiedica echipele internaţionale rivale să-l oferteze pe Robertson.

