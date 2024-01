Scriitorul din Iași care a plătit 113 lei pentru o pâine: ”Doamna m-a înșelat și la refacerea bonului”

Scriitorul Florin Lăzărescu din Iași, unul dintre fondatorii Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT), a relatat pe rețelele sociale cum a fost păcălit la un supermarket, ajungând să plătească inițial 113 lei pentru o pâine.

Florin Lăzărescu a publicat și bonul de cumpărături, unde se vede că a fost taxat pentru 19 pâini, nu pentru una. Mai mult, la refacerea bonului, casierița ar fi greșit din nou.

”Știam că se scumpesc lucrurile de nu-ți vine să crezi, dar 113 lei o pâine la Lidl parcă e cam mult. Eu nu mă uit de obicei pe bon, dar am observat un produs lipsă în sacoșă și am căutat pe bonul electronic să văd dacă mi l-au bătut la casă. Nu era pe bon, însă am văzut prețul pâinii.

M-am întors, vânzătoarea mi-a zis senin că a bătut codul de la rodie și mi-a dat banii înapoi.

Doamna m-a înșelat până și la refacerea bonului M-am uitat acum online, a scăzut 17 pâini din 19 trecute pe bon, nu 18. Eu am luat în pungă una singură, dar cum să mai demonstrez azi că ieri nu erau două? Iar la motivul returului scrie că nu mi-a plăcut pâinea”, a precizat scriitorul.