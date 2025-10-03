Angajații Spitalului „Sfânta Maria” din Iași, după decesul celor 7 copii: „Munca unui întreg personal medical este anulată și blamată în urma unui eveniment nefericit”

Angajații Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași afirmă, într-o scrisoare deschisă adresată autorităților, că munca lor este ”anulată și blamată” în urma unui eveniment nefericit, ei cerând ca infecțiile nosocomiale să nu fie transformate în ”instrument de vinovăție colectivă”.

Scrisoarea vine după ce mai mulți copii internați la Terapie Intensivă la această unitate medicală au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens, iar șapte dintre ei au murit.

Într-o scrisoare deschisă transmisă președintelui României, premierului, ministrului Sănătății și opiniei publice, angajații Spitalului de Copii din Iași își exprimă ”profunda durere și regretul” față de familiile celor șapte copii decedați în urma internării la Spitalul ”Sf. Maria” Iași.

”În același timp, recunoaștem că, orice am simți, nu se poate compara cu ceea ce trăiește un părinte care trece prin asemenea clipe, care trece prin ceea ce nimeni n-ar trebui să îndure. O recunoaștem, pentru că, prin însăși natura muncii noastre, ajungem adesea martori la astfel de durere, care se adună în timp și pentru noi. (…) Ceea ce s-a întâmplat este o tragedie pe care cu toții am vrea s-o împiedicăm pe viitor. Și tocmai de aceea, e important să stabilim faptele, să înțelegem împreună cum s-a ajuns aici, pentru a discerne cum putem remedia”, transmit angajații spitalului ieșean.

În același timp, angajații susțin că imaginea întregului spital ”a fost afectată profund prin acuzații dure, înainte ca datele oficiale ale anchetei să fie făcute publice”.

”Munca unui întreg personal medical al spitalului, cu o experiență de peste 50 de ani, care și-a făcut datoria cu profesionalism și dedicare în tot acest timp, este anulată și blamată în urma unui eveniment nefericit și nedorit de toți cei implicați în tratarea acestor copii.

Putem oare să nu ținem cont de toate cazurile tratate cu succes, cazuri de boli rare pentru care am obținut programe naționale de diagnostic și tratament, pacienți cu boli grave, veniți din toate cele 7 județe ale Moldovei, dar și de oriunde din țară, pentru că, oricând poarta spitalului nostru a fost deschisă?”, arată angajații spitalului în același document.

Aceștia mai susțin că toți pacienții implicați în focar prezentau comorbidități severe, respectiv boli genetice grave, cancer, malnutriție severă, malformații cerebrale congenitale, malformații gastrointestinale congenitale, afecțiuni renale cu risc asupra prognosticului vital.

”Cei care ne atacă sistematic trebuie să înțeleagă că profesionalismul și viața nu sunt jocuri pentru senzațional. Este trist și revoltător că astfel de tragedii ajung în spațiul public prezentate tendențios, unde oricine își dă cu părerea și se erijează în procuror sau judecător, de multe ori fără cunoștințele necesare pentru a înțelege realitatea medicală, dar cărora internetul le-a oferit o tribună pentru a exprima verdicte. Oricât de bine pregătit profesional sau bine intenționat, oricine poate greși sub imperiul stresului și al oboselii, chiar și când miza este atât de mare și de prețioasă cum e viața umană. De aceea, soluția nu o reprezintă doar pedepsirea și blamarea vinovaților la nivel individual, ci remedierea întregului sistem în cadrul căruia activăm cu toții”, adaugă angajații Spitalului de Copii din Iași.

În același timp, angajații unității medicale îi cer ministrului Sănătății să devină liantul între partea legislativă și de control, personalul medical și populație.

”Este vital ca între aceste părți să existe dialog, echilibru și încredere reciprocă, iar rolul dumneavoastră, în calitate de reprezentant al autorității statului, este esențial în a media și a armoniza interesele și nevoile fiecărui segment implicat. Scăderea încrederii populației prin declarații acuzatoare nu face bine nici sistemului medical care se dorește reformat, nici personalului medical care își pierde motivația, nici populației care alege să nu se mai prezinte la medic de frică, expunându-se la agravarea unor boli. (…) Cerem să nu transformați infecțiile nosocomiale într-un instrument de vinovăție colectivă, ci într-un subiect de mobilizare comună. Cel mai constructiv, fiecare infecție raportată trebuie privită în primul rând ca o oportunitate de a învăța, de a corecta, de a preveni – nu ca o armă de imagine împotriva medicilor sau a unităților sanitare”, mai spun angajații spitalului în scrisoarea deschisă.

Săptămâna trecută, Ministerul Sănătății arăta că, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” din Iași, nouă pacienți cu vârsta sub un an au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens. În unitatea sanitară au fost înregistrate 6 decese, iar un al șaptelea bebeluș, care era infectat cu aceeași bacterie și avea și alte afecțiuni grave, a murit la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din București.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că raportul Inspecției Sanitare de Stat și cel al Corpului de Control al ministerului au evidențiat ”deficiențe grave” cu privire la modul în care au fost aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecțiilor nosocomiale în Spitalul ”Sfânta Maria” din Iași, dar și nerespectarea legislației privind numirea în funcție a șefei secției ATI din spital și a medicului epidemiolog.

Rogobete a anunțat că aceste două rapoarte vor fi trimise către Parchetul General. Ministrul a subliniat că și în anul 2024 au fost făcute controale în spital, și atunci au fost descoperite nereguli, și niciuna dintre recomandările lăsate nu a fost pusă în aplicare.

”Avizul de funcționare pentru această unitate a fost emis ilegal”, a arătat Rogobete. ”Foarte interesant și acesta este principalul motiv pentru care voi transmite raportul Pachetului General, în planul cadru de conformare anexat la autorizația sanitară de funcționare nu este prevăzut niciun obiectiv de remediere și nu se stipulează niciunde că în saloanele de ATI nu există chiuvetă”, a adăugat el.

