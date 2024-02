Sculptorul statuii lovite cu picioarele în centrul Iașiului reacționează: ”Îmi e milă de doamna respectivă. Nu depun plângere la Poliţie” VIDEO

Sculptorul susţine că i se pare ciudat ca astfel de manifestări să apară în an electoral FOTO Facebook

Reacţia violentă a unei femei din Iași, care loveşte cu piciorul o statuie stradală, a fost comentată de autorul sculpturii. Acesta precizând că îi este milă de femeia respectivă pentru comportamentul acesteia, dar că nu va depune plângere la Poliţie.

“Am rămas uimit când am văzut acele imagini cu femeia lovind lucrarea cu piciorul. Credeam că reacţiile negative rămân în online, nu mă aşteptam la aşa ceva. Îmi e şi milă de doamna respectivă. Suntem în an electoral şi văd cum unii încearcă să profite. Nu depun plângere la Poliţie, pentru că nu vreau să îi fac rău acelei femei. Dar cred că a fost instigată“, a declarat pentru News.ro sculptorul Costin Ioniţă.

Întrebat dacă s-a gândit să aibă o discuţie cu femeia respectivă, Costin Ioniţă a răspuns: “Am plecat deja din Iaşi, dar dacă aş fi fost acolo, probabil că aş fi luat în calcul să vorbesc cu ea“.

El a precizat că a discutat în cursul dimineţii cu reprezentanţii Poliţiei ieşene şi că poliţiştii l-au asigurat că vor fi luate măsuri pentru siguranţa lucrării.

De altfel, în cursul zilei de joi autorităţile au montat garduri metalice în jurul statuii.

Ads

Sculptorul Costin Ioniţă susţine că i se pare ciudat ca astfel de manifestări să apară în an electoral, mai ales că nu este o lucrare nouă, ci a mai fost expusă în ţară, dar şi în străinătate.

“Extremismul nu e o chestie minoră şi ar trebui să reacţionăm la astfel de manifestări. Există o tendinţă anti-UE, anti-Ucraina, anti-globalizare, se vede tot mai evident şi nu putem lăsa aşa lucrurile“, a precizat sculptorul Ioniţă.

El a precizat că proiectul Luna sculptorilor organizat la Iaşi, în cadrul căruia şi-a expus lucrările, este un eveniment de talie europeană şi că nu se gândeşte să scurteze perioada expunerii statuii în centrul Iaşiului.

Poliţiştii ieşeni au anunţat miercuri că fac cercetări, după ce în spaţiul public au apărut imagini care arată cum o femeie loveşte cu piciorul o statuie expusă în centrul Iaşiului în cadrul proiectului “Luna sculptorilor“. Femeia se arată revoltată că lucrarea ar reprezenta nişte şerpi şi susţine că ar trebui dărâmată.

Opera de artă, intitulată Hidra, a fost realizată de sculptorul Costin Ioniţă şi a fost expusă şi în Bucureşti în anul 2012, aceasta simbolizând lipsa de verticalitate şi umanitate a clasei politice româneşti.

Pe site-ul wowiasi.ro au apărut imagini în care o femeie se arată revoltată de modul în care arată statuia expusă în Iaşi şi o loveşte cu piciorul.

“Mai venim cu cineva şi să dărâmăm, să tăiem asta. Din gâtul ăstuia ies nişte şerpi, nu are cum să fie nişte flori“, precizează femeia.

De asemenea, o altă femeie îşi face cruce în faţa statuii şi spune că a venit să vadă creaţia cu ochii ei.

“Nu am putut să adorm azi-noapte după ce am văzut-o pe internet şi am venit aici să văd cu ochii mei”, a precizat ieşeanca.