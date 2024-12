"Bătaie de joc pe banii românilor şi o mafie tolerată de Grindeanu". Atac dur al unui fost ministru al Transporturilor la scumpirea biletelor anunțată de Metrorex

Scumpirea biletelor anunţată de Metrorex este criticată dur de fostul ministru al Transporturilor, deputatul USR Cătălin Drulă. Acesta spune că decizia șefilor de la metrou este ”o bătaie de joc pe banii tuturor românilor şi o mafie tolerată de Grindeanu”.

Drulă mai spune că Metrorex a redevenit sacul fără fund al unor lideri de sindicat, iar reformele începute de el în 2021 au fost de mult îngropate de Sorin Grindeanu.

”Metrorex - scumpiri pentru bucureşteni, bătaie de joc pe banii tuturor românilor şi o mafie tolerată de Grindeanu. Începând cu 2025, călătoriile cu metroul se scumpesc. Preţul unui bilet simplu aproape că se dublează. Dar pe aceeaşi notă vin şi creşteri de salarii pentru angajaţii Metrorex (de 1.050 de lei pentru fiecare angajat), negociate de Sorin Grindeanu şi de apropiata lui Ion Rădoi, directorul actual al companiei”, scris fostul ministru al Transporturilor pe Facebook.

Cătălin Drulă arată, despre ce înseamnă această notă de plată, că ”bucureştenii vor scoate considerabil mai mulţi bani din buzunar pentru călătorii, iar oamenii din toată ţara au de plătit o subvenţie uriaşă, care a crescut mereu sub guvernarea PSD”.

”În 2024, subvenţia a crescut la 870 de milioane de lei - şi tot nu e suficient pentru a acoperi toate cheltuielile Metrorex. Fie că eşti din Timişoara, Iaşi sau Constanţa, plăteşti şi tu pentru a acoperi găurile făcute de mafia de la Metrorex. Iar acum salariile vor creşte din nou, fără nicio corelaţie cu performanţa sau eficienţa. Apărea în urmă cu câteva zile un articol ⟨⟨E panică la Metrorex! Revine „ministrul-teroare”⟩⟩. Era panică în rândul mafiei. Se declanşase alarma”, precizează Drulă.

”Teroarea despre care vorbeau: În mandatul meu, am început o reformă reală la Metrorex. Dacă la începutul lui 2021, când am preluat mandatul de ministru, erau 5.700 de angajaţi (o creştere de 35% faţă de 2016), la finalul anului mai erau doar 5.000 de angajaţi în plată. O scădere cu 12%. Iar subvenţia, într-un an cu pandemie, cu restricţii, a fost de 600 de milioane de lei. Astăzi, este cu aproape 300 de milioane mai mare şi probabil va continua să crească în 2025. Aşa trebuie să faci când eşti ministru şi ai o gaură neagră. Strângi cureaua, aduci oameni buni care să eficientizeze cheltuielile. Tai acolo unde trebuie tăiat”, menţionează fostul ministru al Transporturilor.

Cătălin Drulă arată că acum, vor creşte salariile cu aproximativ 60 de milioane de lei anual, şi gaura o suportăm noi toţi, bucureştenii prin creşterea biletelor şi românii prin creşterea subvenţiei.

”Metrorex a revenit sacul fără fund al unor lideri de sindicat. Reformele începute în 2021 au fost de mult îngropate de Sorin Grindeanu. Şi acest guvern nu ştie altcumva decât să guverneze decât pentru mafie. Acum o arată din nou”, subliniază Drulă.

El adaugă, în finalul postării, că se pare că impactul e chiar mai mare, 110 milioane cu tot cu sporuri, conform unor estimări din companie.

Tarifele de călătorie cu metroul vor fi scumpite de la 1 ianuarie 2025, conform propunerii Metrorex, o călătorie urmând să ajungă de la 3 lei, în prezent, la 5 lei.

