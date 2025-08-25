Noi scumpiri pentru transportul public din București. Cresc prețurile la biletele metropolitane integrate, care includ STB și metrou

Noi scumpiri pentru transportul public din București, metropolitan integrat, STB + Metrorex FOTO Facebook.com/Metrorex

După scumpirea biletelor la metrou în ianuarie 2025 și a titlurilor de călătorie emise de Societatea de Transport București de la 1 august, Ordinul nr. 1336/2025 duce și la creșterea prețului titlurilor de tip metropolitan integrat, care includ atât transportul comun de suprafață timp de 2 ore, cât și o singură călătorie cu metroul. Modificările intră în vigoare începând de joi, 4 septembrie.

Titlurile de tip „metropolitan integrat” au fost ajustate pentru ultima oară în august 2021, iar prețul mai mare reflectă atât scumpirea biletelor și abonamentelor Metrorex, cât și a titlurilor de călătorie STB.

Creșterea costurilor de exploatare Metrorex a dus la scumpirea biletelor și abonamentelor metropolitan integrat, potrivit buletin.de.

Noile tarife pentru biletele și abonamentele metropolitan integrat, STB + Metrorex, valabile din 4 septembrie 2025:

o călătorie metropolitan integrat 120 de minute: 7 lei (preț vechi: 5 lei)

2 călătorii metropolitan integrat 120 de minute: 14 lei (preț vechi: 10 lei)

10 călătorii metropolitan integrat 120 de minute: 59 lei (preț vechi: 45 lei)

abonament metropolitan integrat 24 de ore: 18 lei (preț vechi: 14 lei)

abonament metropolitan integrat 72 de ore: 49 lei (preț vechi: 35 lei)

abonament metropolitan integrat 7 zile: 66 lei (preț vechi: 50 lei)

abonament metropolitan integrat 1 lună: 160 lei (preț vechi: 140 lei)

abonament metropolitan integrat 6 luni: 800 lei (preț vechi: 700 lei)

abonament metropolitan integrat 12 luni: 1.410 lei (preț vechi: 1.200 lei)

