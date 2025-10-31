Petrom: O nouă scumpire la pompă, în ultima zi a lunii. Cât costă benzina și motorina

Petrom a încheiat luna octombrie cu încă o majorare a preţurilor la pompă, cea de-a cincea înregistrată în această lună. Vineri, 31 octombrie, compania a majorat din nou preţul motorinei standard cu 4 bani pe litru, în timp ce preţul benzinei standard a rămas neschimbat faţă de ziua precedentă.

La staţiile Petrom din Bucureşti, un litru de benzină standard se vinde vineri între 7,39 şi 7,45 lei, iar motorina standard între 7,67 şi 7,72 lei, arată datele peco-online. La staţia Petrom Vitan, monitorizată de Economedia, preţurile afișate vineri sunt 7,43 lei pentru litru de benzină standard şi 7,71 lei pentru litru de motorină standard.

Majorările din ultimele zile vin după o serie de scumpiri şi ieftiniri alternante: marţi, 28 octombrie, benzina şi motorina au urcat cu câte 4 bani pe litru; sâmbătă, 25 octombrie, a fost înregistrată o scumpire similară; iar prima majorare din această lună a fost consemnată vineri, 24 octombrie, când Petrom a majorat preţurile după o succesiune de şapte ieftiniri. Per ansamblu, în ultimele şapte zile benzina s-a scumpit cu 12 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani pe litru, după ce cele şapte reduceri anterioare diminuaseră preţurile cu 23 de bani pe litru.

Comparativ cu luna precedentă, peco-online arată o scădere medie a preţului unui litru de benzină de 1,3%, ceea ce se traduce printr-un plin de 50 de litri mai ieftin cu aproximativ 5,0 lei. În cazul motorinei, preţul mediu pe litru a scăzut cu 1,0%, echivalentul a circa 4,0 lei pentru un plin de 50 de litri.

Contextul majorărilor include o creştere semnificativă a accizelor şi a TVA la începutul lunii august: la 1 august 2025 accizele au fost majorate cu 10%, iar TVA a urcat de la 19% la 21%. Ca efect imediat, Petrom a majorat la 1 august preţul benzinei standard cu 42 de bani pe litru şi pe cel al motorinei standard cu 40 de bani pe litru; la acea dată, noile tarife afişate la staţia Petrom Vitan erau 7,37 lei pentru benzina standard şi 7,81 lei pentru motorina standard, potrivit Monitorul Preţurilor.

De asemenea, pentru începutul anului viitor este anunţată o nouă majorare a accizelor. Conform estimărilor citate de e-nergia, de la 1 ianuarie 2026 benzina ar urma să se scumpească cu 34 de bani pe litru, iar motorina cu 30 de bani pe litru.

