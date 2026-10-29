Italia acuză Germania că a generat scumpirea gazelor în Europa. Guvernul de la Berlin a amânat să umple depozitele, preferând să privatizeze firme din domeniul energetic

Un oficial din Italia a acuzat guvernul de la Berlin că ar fi favorizat scumpirea gazelor pe piața europeană, pe motiv că ar fi amânat decizia de a umple depozitele de gaze ale Germaniei, ceea ce face ca, în prezent, Germania să cumpere la preț mare.

„Faptul că o țară europeană a ales să nu-și umple depozitele pentru că a dorit să privatizeze o companie este un lucru alarmant pentru mine”, a spus Alessandro Noce, director general pentru piețe și infrastructură energetică în cadrul Ministerului Energiei din Italia, potrivit Antena 3.

Germania a amânat constituirea stocurilor proprii, concentrându-se în schimb pe privatizarea grupurilor sale energetice Uniper și SEFE, care sunt actori-cheie în procesul de umplere a depozitelor, a afirmat un analist din sectorul energetic.

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Aceste discuții s-au purtat în cadrul conferinței „Montel Italian Energy Day” de la Milano.

Alessandro Noce a declarat că, în schimb, Italia a cheltuit sute de milioane de euro pentru a-și umple depozitele de gaze în perspectiva iernii 2026 - 2027.

„Suntem loviți pe două fronturi: am plătit 300 de milioane de euro pentru a umple depozitele și, în plus, plătim mai mult pe gaze pentru că germanii le cumpără acum... este un lucru care mă înfurie cu adevărat”, a adăugat el.

Autoritatea de reglementare din Germania a anunțat joi că depozitele de gaze ale țării sunt pline în proporție de 61,7%. În Italia, gradul de umplere a depozitelor este de aproape 91%, în timp ce media la nivelul UE se situează în jurul valorii de 75%, potrivit organizației Gas Infrastructure Europe.

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