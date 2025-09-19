Ingredientul esențial din bucătăria românească care s-ar putea scumpi rău în toamnă. Producția din acest an, redusă cu 70% în unele județe

Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 11:25
Ingredientul esențial din bucătăria românească care s-ar putea scumpi în toamnă FOTO /pietepublice.ro

Unul dintre produsele românești care înregistra o creștere pe piața europeană în ultimii ani ar putea ajunge pe rafturile magazinelor la un preț mult mai mare în această toamnă. Pe fondul secetei, recolta de nuci din județul Gorj, de exemplu, este de 30-40% mai mică decât în 2024, când a fost înjumătățită față de anul precedent. Efectul în lanț ar putea include scumpiri și în privința dulciurilor tradiționale ale românilor din sezonul rece, multe dintre ele făcute cu nucă, inclusiv clasicul cozonac.

Nucile s-au uscat înainte de a ajunge la maturitate, se plâng producătorii de nuci, în special cei din sudul țării. Deocamdată, pe tarabele piețelor se vinde încă miel de nucă din recolta de anul trecut, la un preț mediu de 50 de lei kilogramul, însă situația s-ar putea schimba odată cu epuizarea acestor stocuri.

„Producția, după ultimele estimări la nuci, este la 30-40% față de anul trecut. Oamenii spun că înghețul târziu din primăvară și seceta din vară au afectat pomii”, a declarat Valentin Priporeanu, director Direcția Agricolă Gorj, pentru Digi24.

Întrebată cum va face tradiționalul cozonac de Crăciun dacă recolta de nuci este compromisă, o locuitoare din zonă a recunoscut că va căuta soluții de compromis: „Cu rahat, cu altele. Mai avem rezervă de anul trecut.”

Situația este similară și în județul Mureș, unde unele soiuri provenite din Republica Moldova nu au rodit în proporție de până la 80%, spun producătorii locali.

În acest an, România își va pierde probabil titlul de cel mai mare producător de nuci în Uniunea Europeană, câștigat în 2023.

