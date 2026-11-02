Prețurile carburanților la pompă și ale alimentelor de la raft vor exploda în această iarnă, avertizează Adrian Negrescu. Care sunt motivele din spatele scumpirilor

Autor: Adrian Zia
Luni, 02 Noiembrie 2026, ora 16:12
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Prețurile carburanților la pompă și ale alimentelor de la raft vor exploda în această iarnă, avertizează Adrian Negrescu. Care sunt motivele din spatele scumpirilor
Adrian Negrescu, consultant economic FOTO Captură video Youtube

Adrian Negrescu avertizează că România se confruntă cu vulnerabilități interne majore care amplifică efectele crizei economice de la nivel european. Blocajul parțial din bazinul maritim, generat de atacurile repetate, pune presiune directă pe lanțurile de aprovizionare cu energie și bunuri.

Instabilitatea din bazinul maritim blochează navele în porturi

Expertul economic arată că riscurile de securitate din regiune au determinat o explozie a tarifelor logistice. Companiile de profil prelungesc timpii de staționare la terminale, fapt care se traduce prin pierderi financiare greu de suportat de către operatori și transferate automat în costul final al mărfurilor.

Negrescu subliniază că escaladarea riscurilor maritime transformă rutele clasice de aprovizionare în zone greu accesibile comercial. Proprietarii de flote sunt obligați să suporte cheltuieli record, iar absența unor alternative logistice rapide periclitează stabilitatea prețurilor interne în perioada următoare.

„Europa se îndreaptă spre un fel de Ice Age economic, o stare de îngheț investițional pe fondul efectelor creșterii prețurilor la energie, gaze și carburanți. Scăderea puterii de cumpărare se simte peste tot, iar protestele se amplifică. La noi, în România, situația este și mai gravă. Dincolo de efectele externe, noi avem reale probleme autohtone. Prețul carburanților este influențat, de exemplu, și de situația din Marea Neagră care a ajuns, din cauza atacurilor cu drone, una dintre cele mai riscante rute maritime din lume. Iar riscul se plătește. Asigurarea unui petrolier care traversează Marea Neagră s-a scumpit de peste 12 ori în ultimele luni. Pentru o singură navă, polița a urcat de la circa 200.000 de dolari la aproximativ 2,5 milioane de dolari”, a scris Negrescu pe Facebook luni, 2 noiembrie.

Majorarea tarifelor de operare mărește presiunea pe importuri

Întârzierile acumulate în terminalele portuare din cauza temerilor privind atacurile sporesc cheltuielile zilnice de exploatare pentru fiecare transport de țiței. România devine extrem de dependentă de aceste cotații externe speculative în lipsa unui acord ferm sau a unui mecanism european menit să garanteze riscurile comerciale.

„Acest cost nu rămâne la armatori. Îl include în prețul transportului, apoi ajunge în prețul carburantului și, în final, la pompă. Estimările noastre arată că doar scumpirea asigurărilor adaugă între 6 și 15 bani la fiecare litru de motorină, cu TVA. Pare puțin, dar nu vine singură. Navele stau mai mult în port pentru că armatorii se tem să plece, iar costul staționării a crescut de la 25.000 la aproape 145.000 de dolari pe zi”, a mai scris expertul în economie pe rețeaua de socializare.

Scumpirea motorinei provoacă un efect de domino în comerț

Distribuția rutieră autohtonă va absorbi instantaneu majorările aplicate carburanților, generând scumpiri în lanț la toate categoriile de produse de larg consum. Diversificarea urgentă a surselor și securizarea culoarelor de tranzit rămân sigurele opțiuni pentru prevenirea unui blocaj prelungit pe piața alimentară și energetică.

„Puse cap la cap, aceste costuri pot face motorina mai scumpă cu câteva zeci de bani pe litru în această iarnă. Iar motorina scumpă înseamnă transport mai scump și, mai departe, alimente și produse mai scumpe la raft. De aceea, România are nevoie de rute de aprovizionare diversificate și de o soluție europeană pentru asigurarea transporturilor din Marea Neagră”, a concluzionat Negrescu.

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