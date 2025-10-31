1 noiembrie, ziua în care se scumpesc din nou căldura și curentul. Cât vor plăti românii în plus

Autor: Adrian Zia
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 18:26
508 citiri
1 noiembrie, ziua în care se scumpesc din nou căldura și curentul. Cât vor plăti românii în plus
1 noiembrie, ziua în care se scumpesc din nou căldura și curentul FOTO Pixabay

De la 1 noiembrie, românii vor scoate mai mulți bani din buzunar atât pentru căldură, cât și pentru curentul electric. Pentru un apartament cu patru camere, de exemplu, costurile la încălzire vor crește cu peste 50 de lei pe lună.

TVA-ul la încălzire crește de la 5% la 11%. În București, costul cu căldura pentru o garsonieră va urca, în medie, cu 24 de lei pe lună, iar pentru un apartament cu patru camere, cu până la 54 de lei. Cele mai afectate orașe sunt București, Cluj, Iași și Constanța, unde mulți oameni depind de sistemul centralizat de încălzire, relatează observatornews.ro.

Conform estimărilor, în iarna aceasta, întreținerea va ajunge la următoarele costuri:

- garsonieră - 330-370 de lei/lună

- apartament cu două camere - 480-550 de lei/lună

- apartament cu trei camere - 620-730 de lei/lună

Din păcate, și facturile la energie vor crește, din cauza taxei de cogenerare, care este deja inclusă în factură. Astfel, pentru un consum de 200 de kWh, românii vor plăti cu aproximativ un leu în plus. Acești bani merg către CET-uri. Fondurile ajută ca sistemele de încălzire să fie întreținute și modernizate, scrie sursa citată.

Mai mult, prețul energiei pe piața spot (locul de unde furnizorii cumpără curent de pe o zi pe alta) este mai ridicat.

Pe piața spot energia se cumpără atunci când consumul depășește estimările. Dacă scumpirile de pe această piață continuă, facturile ar putea crește și mai mult în viitor.

WhatsApp adaugă siguranță totală pentru conversațiile tale. Cum se poate activa funcția
WhatsApp adaugă siguranță totală pentru conversațiile tale. Cum se poate activa funcția
WhatsApp face un nou pas important în direcția securității digitale. Compania a anunțat introducerea criptării cu passkey pentru backup-urile salvate în Google Drive și iCloud, oferind...
Huawei Mate X7: flagship-ul pliabil al toamnei, cu ecran 2K și design mai subțire ca niciodată
Huawei Mate X7: flagship-ul pliabil al toamnei, cu ecran 2K și design mai subțire ca niciodată
După luni de zvonuri și informații, Huawei Mate X7 se apropie de lansare. Noul pliabil premium al companiei chineze, cunoscut intern sub numele de cod „Delphi”, ar fi deja în producție, cu...
#scumpiri, #factura curent electric, #factura caldura, #intretinere , #scumpiri
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Andrew Tate i-a furat functia de presedinte si a facut anuntul la care nimeni nu se astepta! "N-a fost o preluare ostila"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Adrian Mutu: "Waltere, taci, ma!". Zenga nu a mai suportat si i-a dat replica

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. 1 noiembrie, ziua în care se scumpesc din nou căldura și curentul. Cât vor plăti românii în plus
  2. WhatsApp adaugă siguranță totală pentru conversațiile tale. Cum se poate activa funcția
  3. Huawei Mate X7: flagship-ul pliabil al toamnei, cu ecran 2K și design mai subțire ca niciodată
  4. Apple pregătește o revoluție pentru Siri: noul asistent AI va debuta în 2026, alimentat de platforma Apple Intelligence
  5. Se dă bătălia pentru noul șef OMV: Bolojan merge în Austria. Cine va decide viitorul energetic al României
  6. Samsung aduce înapoi browserul Internet pentru Windows. Mai mai rapid, mai sigur și plin de funcții inteligente
  7. Noile titluri de stat Fidelis. Ce dobânzi pune la bătaie Ministerul Finanțelor
  8. Rata șomajului rămâne stabilă în septembrie – TradeVille
  9. O bancă dispare azi din România. Ce se întâmplă cu clienții: Acces restricționat la servicii
  10. Petrom: O nouă scumpire la pompă, în ultima zi a lunii. Cât costă benzina și motorina