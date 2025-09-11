Apa de la robinet devine, încet-încet, un lux pentru români. Tarifele au crescut cu peste 20% față de anul trecut

Apa de la robinet îi costă pe români din ce în ce mai mult. În unele localități din țară, prețurile au crescut și cu peste 20% față de anul trecut. Plus că și serviciile de canalizare s-au scumpit. Inflația ar fi de vină pentru majorarea tarifelor, declară reprezentanții distribuitorilor.

Astfel, față de începutul anului, bucureștenii plătesc mai mult pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă. Începând cu 1 iulie, tarifele au fost majorate la cererea operatorului, iar apoi, la 1 august, Guvernul a crescut TVA pentru acest serviciu, de la 9% la 11%.

Acum, un metru cub de apă costă 7 lei și 21 de bani, cu 50 de bani mai mult față de luna ianuarie. Pentru un metru cub de apă deversat în rețeaua publică de canalizare plătim 3 lei și 79 de bani, cu 26 de bani mai mult față de aceeași perioadă, scrie TVR Info.

De exemplu, pentru o garsonieră din sectorul 3 al Capitalei, în care locuiește o singură persoană, în august aproape jumătate din întreținere a reprezentat costul cu apa rece și apa caldă. Așadar, la o factură de 190 de lei, costul cu apa a ajuns la 85 de lei.

Și bucureștenii se pot considera mulțumiți. În alte localități, tarifele la apă au crescut mai mult, chiar și cu peste 20% față de perioada similară a anului trecut. În medie, în țară, serviciul de apă, canal, salubritate era mai scump, în iulie, cu peste 10% decât în urmă cu un an, potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică.

Companiile de utilități susțin că inflația ar fi de vină pentru majorarea tarifelor. Experții spun, însă, că sunt și alte motive pentru care apa a devenit tot mai scumpă.

„Prețul apei constatăm că este într-o continuă creștere și este influențat atât de resursă, cât și de energie. O energie scumpă duce automat la un preț ridicat al apei. Dar, în același timp, și lipsa resursei de apă conduce la costuri foarte mari ale acesteia, pentru că sunt necesare construcții hidrotehnice, baraje foarte costisitoare, apeducte cu lungimi mari și, în felul acesta, prețul apei este unul ridicat”, a declarat pentru TVR Info expertul în hidrologie Daniel Diaconu.

