Pentru mulți români scumpirile sunt greu de gestionat în contextul în care veniturile nu cresc în același ritm sau deloc. Ca atare, oamenii sunt nevoiți să-și ajusteze bugetele, să caute surse de venit suplimentare sau să își reducă cheltuielile pentru a face față cheltuielilor mai mari.

Poate fi dificil pentru unii să găsească alternative mai ieftine sau să își schimbe obiceiurile de cumpărare pentru a economisi bani. În general, gestionarea cheltuielilor poate fi o provocare, iar scumpirile pot face această sarcină și mai dificilă.

Cei care se simt copleșiți își împărtășesc problemele în mediul online în căutarea unor soluții.

Este cazul relatat de o femeie care a mărturisit că nu știe cum să mai facă așa încât să se descurce, precizând că veniturile familiei sunt de 6.000 de lei pe lună.

"Am nevoie de ajutor, vă rog, 2 copii, un adolescent și un copil la grădiniță. Salariul undeva la 6.000 de lei pentru ambii părinți, din care luna aceasta sunt 2.400 car+ facturi+ grădiniță și încă 1100 chirie.

Ads

Cum să fac să mă descurc? Mai avem bonuri de 30 lei fiecare, din care asigurăm o parte din necesar, dar cum facem să pot să mă mențin pe linia de plutire? Există posibilități de un venit extra? Apreciez fiecare sfat", a scris aceasta pe grupul Buget de familie.

"Verificați mereu ofertele din cataloagele magazinelor"

În comentarii, mai mulți dintre membrii grupului i-au dat sfaturi.

"Locuri de muncă mai bine plătite, locuri de muncă part-time pe lângă locul actual de muncă, curățenie în timpul liber (se caută mereu doamne), stabilit un meniu săptămânal de mâncare și cumpărați doar necesarul, verificați mereu ofertele din cataloagele magazinelor. Dacă găsiți carne la ofertă, când intră bonurile, cumpărați mai multă și băgați în congelator. Dimineața când se deschid magazinele am văzut mereu că sunt anumite produse ce stau să expire în câteva zile, la ofertă. Inclusiv panificația o puteți congela și scoateți când vreți să mâncați."

Ads

"Pe weekend puteți căuta de muncă la restaurantele care organizează evenimente fie ca ospătar sau ajutor în bucătărie. La noi, spre exemplu, se plătește cu 300 - 350 lei evenimentul."

"Puteți face Glovo/ Tazz, depinde de orașul în care locuiți. Garantez că în București se pot face part time 2000 lei sau full time 4000."

"Eu am făcut așa, i-am pus pe plicuri și priorități. 1. Terapie, 2 facturi, 3 mâncare. Câți rămâneau pentru mâncare mă încadram în ei. Am redus viciile (țigările) de la sume considerabile la 10 % și am început să programez meniurile pe 2 săptămâni. Mai apar și chestii neprevăzute, pentru alea mă împrumut pe termen mai lung. Ca și extra încerc să mai fac joburi extra, limitate, gen o lună, două săptămâni, când și cum găsesc ofertă pentru ele."

"Facturile le puteți renegocia"

"Dacă este ceva la care te pricepi extrem, extrem de bine, poți oricând să dai meditații, cu unul sau mai mulți într-o grupă, depinde ce știi să faci. Eu, spre exemplu, am făcut în facultate meditații pentru care am plătit bani buni, cu oameni care aveau complet alt job de luni până vineri dar, care erau extrem de buni în ce predau."

Ads

"La CAR ce datorie aveți, care este dobânda lunară, care este rată lunară, pe ce perioadă? Cel mic e la grădi stat sau privat? Ce facturi, cum se împart ca și medie per serviciu? Care este costul lunar cu mâncarea în medie de la începutul anului? Gătiți cau cumpărați? Orașul în care locuiți?

Toate astea sunt aspecte importante pentru un sfat. De principiu, CAR urile percep dobânzi foarte mari de 10+%. E important de înțeles și motivul pentru care s-a luat împrumutul, pentru că în funcție de nevoie se apelează la alte instrumente: card de credit, overdraft, credit de nevoi personale etc

Facturile le puteți renegocia în funcție de care sunt costurile cu fiecare în parte, și unde vă situați în raport cu piața etc.

Faceți-vă un cont pe banometru, urmăriți video-urile. E de ajutor la început de drum.

Extravenituri: ospătărie la evenimente punctuale, glovo, tazz, bolt, uber, platforme de freelance pentru traduceri, dacă aveți o diplomă în zona asta, IT project, o schimbare de job etc (depinde de oraș, de domeniul în care activați etc)."

Ads

"Nu e chiar așa problematică suma asta dacă sunteți cumpătați"

"Este destul de greu pentru toți în ziua de astăzi, dar mai este și o rată și o chirie de plătit, deja devine complicat…. Vicii aveți? Să zic că de acolo ați putea economisi ceva renunțând la ele, în rest după cum pare sunt cheltuieli necesare. Cum spunea o doamnă mai sus, dacă tot vine sezonul nunților ați putea lucra la evenimente și să rotunjiți un pic bugetul!"

"Cred că de fapt panica este mai mare decât problema concretă. Aveți 3100 lei rămași din care să acoperiți 4 săptămâni, nu este chiar nimic, se poate pune pe hârtie clar cât să cheltuiți pe categorii și să vă țineți de buget.

Dacă alocați 1600 la alimente (400 pe săptămână) - e totuși ceva rezonabil și realizabil cât timp nu fac membri familiei excese, se renunță la vicii și mâncat în oraș. Vă rămân 1500 pentru alte cheltuieli, din nou îmi pare că totuși nu e chiar așa problematică suma asta dacă sunteți cumpătați.

Știu că vor exista multe păreri contra ce am scris, dar eu cred că înainte de a vedea cum putem obține venituri suplimentare ar trebui să revizuim ce avem deja și cum putem folosi eficient".