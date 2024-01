Românii nu mai fac față scumpirilor. Produsele la care au renunțat: "Le-am tăiat de tot de pe listă. O să mai cumpăr doar când am vreo sindrofie"

Mulți români fac față cu greu scumpirilor, situația fiind mai dificilă pentru cei care nu au beneficiat de creșteri salariale recent.

Unii caută soluții în mediul online.

Subiectul este de interes și pe Reddit, unde o postare în care se caută soluții a strâns sute de comentarii.

"Ce se întâmplă cu prețurile din magazine?"

"Am fost șocată când am vrut să cumpăr o sticla de suc la 1,5 și am dat 10 lei pe ea. M-am uitat pe raft și sticla la 2,5 l era 14 lei, o doză la 6 lei.

De produsele de igienă personală (în special absorbantele), pâine, ulei, lapte care sunt necesare în casa nu mai spun nimic.

Voi cum vă descurcați cu prețurile din prezent?", a întrebat o utilizatoare pe Reddit.

"Le-am tăiat de tot de pe listă"

Postarea a strâns sute de comentarii. Unii se referă la observațiile personale legate de scumpiri, alții la soluțiile pe care le aplică.

"Pentru mine sucurile au trecut de pragul de toleranță. Le-am tăiat de tot de pe listă. O să mai cumpăr doar când am vreo sindrofie și atât. De restul gen bare necessities mă descurc, dar cantități moderate și extrem de atent la ce pun în coș."

"Eu unul m-am învățat deja să trăiesc sustenabil. Merg la piață, cer un morcov, un păstârnac, un pătrunjel rădăcină, o ceapă și trei cartofi. Mamaie mă întreabă: kile, maică? Eu: nu, bucăți. Mamaie face cruce, mai pune și un pătrunjel verde de la ea și zice: asta e, n-are lumea bani. Mergem înainte!"

"Ridicolă nu e creșterea prețurilor în sine, ridicolă e creșterea de la săptămână la săptămână."

"Ridicoli suntem noi că acceptăm..."

"Au crescut mult prețurile din cauza taxei pe zahăr, aia nu vizează doar sucul, ci mai totul. Prețurile la produsele de igienă personală, mai ales cele dedicate pentru femei, întotdeauna mi s-au părut absurde..."

"Alaltăieri am fost la cumpărat! Pe fundul plasei, și s-au dus 200 lei. Mărunțișuri, dero, pastă dinți, balsam, pur, plus ceva mâncărica, dar deja mâine e gol frigiderul."

"Și asta e doar începutul"

"Sincer, cumperi chestii pentru 2 mese care se duc în maxim 3 zile, după iar 200-300 de lei și tot așa".

"Mulțumim statului român și BNR-ului care aruncă bani în piață crescând masă monetară. Bani mulți în piață -> inflație. Așa mai are o gură de oxigen statul. Pe lângă toate mizeriile făcute că să își crească veniturile."

"Și asta e doar începutul, s-au mărit pensiile, încep grevele, guvernul o să facă nenumărate concesii anul asta: fermieri, transportatori, sănătate, educație, funcționari, justiție, milițieni, jandarmi - inflația to the moon! Și în 2025 decontul."

"Aveți șansa să protestați la vot"

"Deci ieri am rămas șocat.. Am venit din UK în Timișoara la dentist și cum am implanturi am zis să cumpăr ceva ușor.. 1 apă plata 2 L, Cola 2L, 1 ciocolată fără zahăr, 1 pateu, 1 cafea, 1 piept de pui mic afumat, 1 salam 2 conserve de peste și 2 pateuri cu brânză 160 lei".

"Aveți șansă să “protestați” la vot. De dată asta nu mai aveți de așteptat câțiva ani ci doar câteva luni. "

"Simplu: beau apă, înlocuiesc pâinea care e scumpă cu cartofi și orez, nu cumpăr chips și alte prostii de genul acesta, am eliminat uleiul, cumpăr doar o sticlă de ulei de măsline și ăla pun doar așa câte puțin și mă ține cam 2 luni. Iau câte un pui, legume și cartofi/orez, paste și ceva sos la 3 lei care pun eu ingrediente în el și le împart pe 3 zile ca mese. Game over, și ies pe săptămână cu un 150 de lei să zic așa".