Soluțiile românilor loviți de prețurile mari: "Mă bate gândul să fac o rată, să-mi iau o rulotă și să locuiesc în ea"

Mulți români fac cu greu față scumpirilor din ultima perioadă. Au crescut prețurile la alimente, locuințe și chirii, în timp ce salariile unora au rămas neschimbate.

În încercarea de a se descurca cu veniturile lunare, unii caută soluții disperate. Este cazul unui tânăr care își face planuri să renunțe la locuința închiriată în care stă și să se mute într-o rulotă, după cum a relatat în mediul online.

"Mă bate gândul să fac o rată și să-mi iau o rulotă ca să trăiesc în ea. Din niște calcule rapide aș ies mai ieftin decât cum dau acum 1500 ron pe chirie. În general nu am nevoie de mult spațiu.

Are cineva vreo experiență cu asta? Sfaturi? Cum e cu parcatul la noi? Legislație pentru așa ceva există sau poți s-o pui unde te taie capul?

Un duș aș putea face la sală sau la lucru. Poate mă trezește careva la realitate", a scris acesta pe Reddit.

"Ia mai bine o dubă convertită în rulotă"

Acesta a primit mai multe sfaturi de la utilizatorii platformei, în comentarii.

"Iarna e frig, vara e cald. Izolația termică e foarte proastă la orice rulotă. Ca să ai confort termic trebuie o grămadă de energie. De unde alimentezi cu energie electrică? Dar cu apă?

Unde deversezi deșeurile de la toaletă și duș? Dușul la muncă sau la sală nu vor merge mereu. Ce te faci de sărbători când nu mergi la muncă și sala e închisă?

Cum speli hainele? Spălătorii de haine nu prea sunt pe la noi cum sunt în alte țări."

"Cu parcatul cred că te descurci deocamdată că la noi e încă haos, dar va trebui să te muți destul de des (consumi benzină și timp). Dacă vede lumea că locuiești într-un loc, sigur cineva va trimite poliția peste tine."

"Dacă insiști cu planul asta, ia mai bine o dubă convertită în rulotă, așa poți parca oriunde și oricât, la rulote e mai greu să stai cu ea în parcarea de la mall, că imediat îți bate în geam, așa cu o dubă stai și o săptămână în față la Dedeman și nu te întreabă nimeni nimic."

"Da, dar o rulotă o găsesc la 4k euro destul de mare. O dubă, nu știu. Dacă e rulotă, merg unde am treabă cu mașina, nu ma car cu casa după mine", a răspuns autorul postării.

"Am absolut tot confortul dintr-o garsonieră"

"Mi-am convertit eu o dubă în autorulotă, și am absolut tot confortul dintr-o garsonieră. Curent, duș, încălzire și apă caldă pe motorină, aragaz cu butelie. Cea mai mare problemă este apa (nu de băut). Am un bidon de 110 L și te ține cam 4-5 zile, dacă economisești ca lumea. Dar ieși destul de scump cu convertitul 20k euro."

"Am locuit într-o rulotă de tip tinyhouse în Olanda și este foarte costisitor când tragi linie și vezi cât cheltui cu traiul zilnic, cu încălzitul, cu combustibilul (ai de cărat foarte des bidoane cu apă, butelie, de vidanjat, de făcut cumpărături), pompele pentru dus, WC și încălzirea consumă foarte mult curent, nu prea ai unde să pui o mașină de spălat rufe, nici unde să le lași la uscat.

Am realizat că vanlife merge maxim pe timp de vară și când îți permiți experiența, asta în Olanda, unde la 300 € chiria stai pe jos pe un carton sub un pod. La noi, când găsești case la sate periferice cu sub 15k € nu văd rostul efortului financiar, decât dacă ești hipster și n-ai altceva ce să povestești despre tine."

"Știu pe cineva care voia să facă chestia asta acum ceva timp, dar și-a dat seama că pentru a goli rezervoarele de deșeuri ale rulotei trebuie să mergi în locuri special amenajate, la fel și cu parcarea, așa că s-a lăsat păgubaș. Plus alte chestii birocratice. În SUA o fi altceva, dar la noi nu e schemă."

"Stai acasă că stai bine"

"E un canal pe YouTube, Tripping Around, și călătoresc prin Europa cu o dubă convertită în autorulotă. Și-au pus panouri solare pe ea și folosesc curent ca să gătească și să se încălzească. Din câte am înțeles de la ei, problema în România e că n-ai infrastructură pentru autorulote. N-ai de unde să iei apă, dar mai important n-ai unde să arunci apa din WC (cred că apă gri sau neagră îi spune). Și-au convertit duba singuri și i-a costat undeva la 20-25k euro."

"Mai bine te faci șofer de camion. Trăiești în mașină pe gratis și mai și iei bani."

"Calculele alea rapide ți-au cam dat cu virgulă. Stai acasă că stai bine. Și ca să nu spuneți că-s cârcotaș, doar o chestie vreau să evidențiez: omul a zis că poate face duș acasă sau la lucru. Adică are în gând să stea într-un oraș fix, nu să se plimbe dintr-un loc în altul. Adică dacă și pentru orașul în care locuiește întreabă dacă există legislație legată de unde îți poți parca mașina, i have bad news. Vezi că dacă o parchezi jumate pe trotuar și jumătate pe drum, dormi într-o parte și e incomod."

"Îți recomand autorulota"

"Dețin autorulota și nu recomand rulotă. Mai bine autorulota sau van. Îți recomand autorulota, eu am avut una din 94 și suspin după ea. Este o întreagă discuție, dar îți recomand să încerci, îți va da noi perspective asupra vieții. Nu te speria că dacă găsești autorulote vechi, aici se pot repara cu bani relativi puțini față de dincolo. În autorulote ai centrală sau convector pe gaz.

Face o căldură foarte faină. Eu am fost și la -12 și înăuntru erau 22 grade. Dacă ai ceva baterii și panouri o să te descurci cu curentul, asta în caz că nu vrei să minezi bitcoini. Un laptop și un telefon consumă puțin. Dacă ai loc unde să o ții și un pic de curent te descurci toată iarna. O dată la 4/5 zile trebuie golită caseta de toaletă, apă gri dacă folosești detergent bio poți să o lași oriunde. Costurile sunt mici, chiar foarte mici aș spune, Vara - 20 litri de gpl pe luna Iarnă -20/30 / săptămâna Motorină depinde de kilometri Apă -gratis la peco Asigurări/service etc."

"Dacă lucrezi remote ți-a pus dumnezeu mâna în cap. Poți să stai iarna în Grecia sau Spania."

"Ține mine că o autorulotă este o mașinărie nemaipomenită. Te scoate din confort, dar o să ai ce povești nepoților."

"Mai bine focusează-te cum să faci 1500 de lei în plus la salariu."

