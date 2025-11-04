Când vor reveni la școală elevii de la liceul “Dimitrie Bolintineanu”, evacuați după explozia din Rahova. Anunțul prefectului Capitalei

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat marți, 4 noiembrie 2025, despre reparaţiile la Liceul “Dimitrie Bolintineanu” din cartierul Rahova, că săptămâna viitoare ar urma ca elevii să revină la şcoală.

”S-au făcut reparaţii, au fost mai multe geamuri sparte, au fost nişte probleme la un stâlp, s-au reparat toate aceste lucruri şi sperăm ca, undeva săptămâna viitoare, să se revină în şcoală”, a spus prefectul, în emisiunea România Politică de la Prima News.

Pe de altă parte, despre situaţia de la liceul din cartierul Titan (Sectorul 3), la care s-a detectat astăzi miros de gaze, prefectul Andrei Nistor a arătat că problema a fost în afara liceului.

”Tot personalul şi toţi copiii au fost evacuaţi, nu a avut nimeni nevoie de îngrijiri şi Distrigaz s-a ocupat. A existat o scurgere de gaze la o ţeavă din afara şcolii. Cu siguranţă poate exista un pericol, dacă nu se intervine în timp şi nu se iau măsuri. Evident, vedem că se poate întâmpla oricând o nenorocire cum a fost cea din Rahova”, a mai spus el. Prefectul a menţionat că a observat mai multe sesizări privind miros de gaze după explozia din Rahova.

”În urma exploziei am sesizat că mult mai mulţi oameni au început să sune la 112, despre miros de gaz. Din fericire, o parte dintre acestea s-au dovedit a nu fi probleme, dar asta este un lucru bun, că mai bine oamenii să fie precauți”, a precizat prefectul.

Distrigaz a identificat marţi, 4 noiembrie, o scurgere de gaz la o vană exterioară de la Liceul ”Theodor Pallady” (Sectorul 3), unitatea fiind evacuată.

Potrivit Distrigaz Sud Reţele, a fost depistat un defect la robinetul de intrare/ieşire aferent postului de reglare al instalaţiei de utilizare, dar nu au fost depistate scurgeri de gaze în zona reţelei de distribuţie a gazelor naturale, în zona adiacentă imobilului şi nici infiltraţii în subsol. Alimentarea cu gaz se va relua după ce se remediază defecţiunea şi după ce o firmă autorizată de ANRE, contractată de administraţia liceului, va face verificări.

