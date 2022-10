Jurnaliștii de la ziarul suedez Expressen au făcut publice marți, 18 octombrie, primele imagini cu una dintre conductele Nord Stream din Marea Baltică, de unde s-a scurs gaz în urmă cu aproximativ două săptămâni.

Potrivit ultimelor date ale anchetelor, scurgerile au avut loc în urma unor explozii, relatează nyheder.tv2.dk

Video-ul a fost făcut cu drone subacvatice, trimise la o adâncime de 80 de metri în Marea Baltică.

#Swedish journalists of the newspaper "Expressen" published pictures of the damaged #NordStream pipeline.#German investigators have not yet been able to identify those involved in the gas pipeline accident, but they suggest that #Russia may be behind the sabotage. pic.twitter.com/4YXMHDR7yD